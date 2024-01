Haarlemse gemeenteraad positief over mogelijke komst islamitische begraafplaats

Met een eigen begraafplaats in Haarlem denkt de Islamitische Raad de mensen die last te kunnen ontnemen. "Zeker als je hele familie daar ligt, kan dat veel zorgen en geld kosten", ligt Kose toe. "We gaan het plan van drie jaar geleden weer uit de ijskast halen." De zoektocht richt zich op land in Haarlem-Noord, waar nu ook al een paar begraafplaatsen en crematoria zijn gevestigd. Maar ook op bedrijventerrein Waarderpolder en in Parkwijk ziet Orhan mogelijkheden.

VVD'er Nienke Klazinga vraagt zich dan ook af of Haarlem de Islamitische bevolking geen valse hoop geeft, door nu groen licht voor de zoektocht te geven. Ze had liever duidelijke taal gesproken. "De ruimte is erg schaars en dan moet je volgens ons niet op voorhand de grond als eeuwigdurend bestempelen."

Veel politici twijfelen nog steeds of het wel gaat lukken. In de stad worden al het braakliggende grond volgebouwd en de groene zoom om de stad heen mag niet teveel verstoord worden. Volgens provinciale regels mogen de 'landschappelijke zichtlijnen' in het buitengebied niet te veel worden verstoord.

Zo hoopvol als Orhan nu is, zo moedeloos was hij eerst. Drie jaar geleden had hij al concrete locaties op het oog, maar zijn stichting wilde wél graag de zekerheid dat de gemeente bereid was om vergunningen te verlenen en het bestemmingsplan aan te passen. De gemeenteraad worstelde met het verzoek, omdat Haarlemse grond erg schaars is.

Hij is blij dat de meerderheid van de gemeenteraad de wens voor een islamitische begraafplaats in Haarlem als sluitstuk voor de integratie beschouwt. "Hier ben ik thuis. Ik wil hier zelf ook in Nederland begraven worden, waar mijn kinderen en mijn kleinkinderen me kunnen bezoeken. Mijn familie komt uit een klein dorpje in de middle of nowhere in Turkije, niet dicht bij het strand. Dus daar gaan ze echt niet naar toe om mij in mijn graf te bezoeken."

Grenzen van de ruimte

Burgemeester Jos Wienen benadrukte gisteravond tijdens de vergadering van de raadscommissie wel dat de Islamitische Raad zich moet afvragen wat de grenzen zijn voor hun tradities. "Net als vroeger in christelijke kring ook is gebeurd, moeten ze zich realiseren dat Nederland niet zo groot is en de grond duur. Dan moeten ze zich afvragen hoe ze eeuwige grafrust gaan waarmaken. Als het maar lang genoeg duurt wordt dat hier in Nederland heel erg lastig."

Daar maakt Orhan Kose zich niet zo druk om. "Waar een wil is, is een weg. En er zijn altijd oplossingen. Dan begraven we de mensen bovenop elkaar." Wel wil hij voorkomen dat islamieten uit heel Nederland naar de Haarlemse islamitische begraafplaats komen. "Het moet wel echt voor onze gemeenschap hier zijn. En eigenlijk moet iedere gemeente in Nederland een eigen islamitische begraafplaats krijgen."