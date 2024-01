Ramen uit huis geblazen door ontploffing zwaar vuurwerk in Den Helder

Vermoedelijk door het afsteken van zwaar vuurwerk zijn vannacht ramen van een huis aan de Van Hogendorpstraat in Den Helder eruit geblazen. Meerdere ramen zijn beschadigd en ook een raam bij de buren is door de explosie gesneuveld. Niemand raakte gewond.

Op foto's is te zien dat de beschadigde ramen inmiddels met hout zijn dichtgetimmerd.

De explosie in de Visbuurt was vannacht rond 0.50 uur. Wie ervoor verantwoordelijk is, is niet bekend. Door middel van camerabeelden en getuigen hoopt de politie de daders te vinden.