Ewald Witte kwam voor een bierproeverij maar kreeg 'Dries' voor sociaal Texelaarschap

Duizendpoot op vrijwilligersgebied Ewald Witte uit Oosterend heeft gisteravond in proeflokaal De Zwaan in Den Burg de tweede 'Dries' ontvangen. De onderscheiding is vernoemd naar wijlen Dries Veltkamp voor het 'Sociaal Texelaarschap'. Het excentrieke PvdA-raadslid overleed op 18 januari 2022. De oer-Texelaar was geliefd bij eenieder en had een groot sociaal hart.

Vorig jaar werd de eerste Dries uitgereikt door Mary Veltkamp, de echtgenote van Dries. "Maar zij is op 8 december vrij plotseling overleden", zei juryvoorzitter Piet Heijnen. "Nog geen twee jaar na Dries. Zonder Mary hadden we niet de 'Dries' gehad. De gedachte kwam bij ons boven om de prijs misschien om te vormen naar de 'Dries en Mary'. Maar vanwege haar bescheidenheid had ze dat helemaal geen goed idee gevonden."

Vorig jaar mocht Cintha Stiekema van de Stichting Texelgezinnen de prijs in ontvangst nemen . Dit jaar viel deze eer te beurt aan 'supervrijwilliger' Ewald Witte die uit elf nominaties als winnaar uit de bus kwam. De Oosterender was voor een bierproeverij naar proeflokaal De Zwaan in Den Burg gelokt. "Maar toen ik daar veel vrienden en familie zag, begon ik al iets te vermoeden", zei hij met een grote glimlach.

Ewald Witte glunderde na afloop met de bokaal. "De verrassing is groot." Totaal niet verwacht nadat hij eerst een etentje in het eetcafé de 12 Balcken had met vrienden. En vervolgens onder valse voorwendselen werd meegelokt voor een bierproeverij in De Zwaan. "En nu sta ik hier met zoveel mensen. Wat ik iedereen kan meegeven: volg gewoon je hart. Doe dingen die je leuk vindt. En probeer anderen enthousiast te maken. Dan komt het helemaal goed. Oosterend Present is daar een mooi voorbeeld van. Dat evenement heeft ongeveer 800 vrijwilligers. We doen het allemaal met elkaar. Het is prachtig om daar ook onderdeel van te mogen zijn."

Kantine

Witte heeft altijd in Oosterend gewoond. De agrariër begreep heel goed dat verenigingen afhankelijk zijn van vrijwilligers. "Je rolt er vanzelf in", zegt hij. De Oosterender heeft vele uren 'gedraaid'. Toen zijn kinderen klein waren, was hij lid van het plaatselijke schoolbestuur en vervolgens dertig jaar actief voor voetbalvereniging Oosterend, waarvan een aantal jaren als bestuurslid. "In die periode hebben we als vrijwilliger de kantine van de voetbalclub gebouwd. Ik denk dat ik daar 2.000 uur aan heb besteed over een periode van vier jaar. Dat was alle dagen 'knallen' tot 's avonds tien uur. Dat deden we naast het werk."

Daarnaast is hij lid van de dorpscommissie, van Oosterend Present (vier keer), van het CDA en bestuurslid van de ijsclub in Oosterend. "Daar hebben we een jaar lang iedere vrije zaterdag een nieuwe kantine gebouwd."

