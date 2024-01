Sneeuw, hagel en gladheid zorgen voor ongelukken en vertraging op wegen in Haarlemmermeer

Zowel op de A4 als op de A5 komt het verkeer in een lange file terecht. Vooral verkeer van Amsterdam richting Den Haag moest geduld hebben. Vanwege een ongeluk met een vrachtwagen stond het verkeer tussen knooppunt De Nieuwe Meer en de Schipholtunnel over een afstand van ruim vijf kilometer vast. De vertraging liep rond 8.30 uur op tot zo'n vijftig minuten. Intussen zijn de rijstroken weer open en is de file opgelost.

Ook op de A5 is het al uren hommeles: door ongelukken staat het verkeer tussen Amsterdam en Hoofddorp al sinds 6.00 uur vast. Vanwege de ongelukken is een vangrail beschadigd geraakt, waardoor al lange tijd een rijstrook dicht is. Rond 8.30 uur staat het verkeer over een afstand van ruim zeven kilometer vast, wat meer dan een uur extra reistijd oplevert.

Op de Drie Merenweg ging het vannacht al mis. Rond 4.15 uur belandde in Vijfhuizen een auto in de vangrail. De bestuurder zou lichtgewond zijn geraakt.

