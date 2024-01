Ongelukken, files en code geel vanwege gladheid door opgevroren sneeuw

Het KNMI waarschuwt weggebruikers met code geel vanwege gladheid door sneeuwbuien en bevriezing van sneeuwresten. Tot in ieder geval 12.00 uur is het oppassen, daarna zou de gladheid verdwenen moeten zijn. De gladheid zorgt voor meerdere ongelukken en files in de ochtendspits.

Foto: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Het KNMI waarschuwt in het hele land voor de gladheid vanwege de sneeuwresten. Vanmiddag is de gladheid even verdwenen, maar ook vanavond en vannacht kan het verraderlijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten of sneeuwresten. De gladheid zorgt ook voor vertraging in de ochtendspits, die normaal op vrijdagochtend vrij rustig verloopt. Op de A5 tussen Amsterdam en Hoofddorp staat rond 7.00 uur zo'n 8 kilometer file tussen afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek vanwege een ongeluk. Een van de rijstroken is hierdoor afgesloten. Dit zorgt voor ongeveer een uur vertraging. Tekst gaat door onder de post

Rond 1.30 uur werd het heel glad op de A4 vlakbij Badhoevedorp. Ook de Drie Merenweg, N205, veranderde in een ijsbaan. Rond 4.15 uur botste er een automobilist tegen de vangrail in Vijfhuizen, volgens een getuige raakte de bestuurder daarbij lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Tekst gaat door onder de foto

Foto: Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Op veel wegen is vannacht en vanmorgen gestrooid om de gladheid tegen te gaan. Rijkswaterstaat strooit op de rijkswegen. Op de strooikaart is te zien welke temperatuur het wegdek heeft en waar er allemaal gestrooid is. Ook in Alkmaar heeft het vannacht gesneeuwd. De strooiploeg van Stadswerk 072 heeft vannacht en vanmorgen rondgereden.

