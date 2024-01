Gladheid zorgt voor drukte op de weg: meer dan uur vertraging op A5

Het KNMI waarschuwt in het hele land voor de gladheid vanwege de sneeuwresten. Tot in ieder geval 12.00 uur is het oppassen, daarna zou de gladheid verdwenen moeten zijn. Vanmiddag is de gladheid even verdwenen, maar ook vanavond en vannacht kan het verraderlijk glad worden door bevriezing van natte weggedeelten of sneeuwresten.

De gladheid zorgt ook voor vertraging in de ochtendspits, die normaal op vrijdagochtend vrij rustig verloopt. Op de A5 tussen Amsterdam en Hoofddorp staat rond 7.00 uur zo'n 8 kilometer file tussen afrit IJmuiden en knooppunt De Hoek vanwege een ongeluk.

Omleiding

Een van de rijstroken is hierdoor afgesloten. De vertraging is opgelopen tot meer dan een uur. Rijkswaterstaat laat weten dat er schade is aan de vangrail ontstaan. De dienst raadt bestuurders aan om om te rijden via Badhoevedorp via de A9 en de A4.

Ook op de A4 staat file tussen knooppunt De Nieuwe Meer en Schiphol. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn drie van de vier rijstroken afgesloten. Dat zorgt voor een half uur vertraging.

