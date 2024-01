Uitfluiten AFC 'compliment' voor Benno Nihom: "Er was geen verschil met Vitesse"

Het bekeravontuur van AFC is voorbij. De tweedivionist delfde het onderspit tegen Vitesse door een enkel doelpunt van Davy Pröpper (1-0). Dat was vooral te danken aan doelman Gijs van Zetten, die meermaals kon redden. "Nee gelukkig lag het niet aan mij. De bal viel helaas niet onze kant op, dat was jammer."

AFC-doelman Gijs van Zetten hield zijn ploeg in de wedstrijd met reddingen - NH Sport / Milton Pus

"Het is wel dat je met een grotere grijns van het veld gaat, omdat je een goede wedstrijd hebt gekeept", stelt de 24-jarige Van Zetten. "Keepend ging het lekker vanaf het eerste moment. Dan groei je wel vanzelf in de wedstrijd." Het was voor Van Zetten zijn eerste keer in zo'n groot stadion. "Ik heb bij FC Utrecht en Almere City in de jeugd gespeeld en dan zijn er wel eens wedstrijd bij Emmen of Den Bosch in het stadion. De meeste supporters waar ik voor heb gespeeld, was in de vorige ronde tegen RKAV Volendam." Tekst gaat verder onder de video.

AFC-trainer Benno Nihom over de wedstrijd tegen Vitesse - NH Sport / Milton Pus

"Een beetje tussen trots en teleurstelling in", probeert AFC-trainer Benno Nihom na afloop de nederlaag tegen Vitesse te omschrijven. "Je bent sporter en je wil winnen. Er had vandaag minimaal een verlenging ingezeten. Na afloop heb ik gezegd dat we trots moeten zijn." In de slotfase klonk er gefluit vanaf de tribune vanuit Vitesse. "Dat is ook een compliment. Die hadden een groter verschil willen zien tussen de ploegen. Dat verschil was niet te zien ook niet in fitheid. Uiteindelijk waren zij blijer, omdat ze hebben gewonnen." Tekst gaat verder onder de video.

Vitesse-speler Million Manhoef had een speciaal gevoel tegen zijn oude ploeg - NH Sport / Milton Pus

Purmerender Million Manhoef won met Vitesse van AFC, de ploeg waar hij in de jeugd voetbalde. "Het was in ieder geval leuk om tegen AFC te spelen. Tijdje geleden dat ik daar zat, maar sommige bekenden zag ik weer." "Elke winstpartij geeft ons zelfvertrouwen", concludeert Manhoef. "Hopelijk kunnen we dat doortrekken naar aankomende zondag tegen Feyenoord." De landskampioen is vanaf 14.30 uur de tegenstander van Manhoef en zijn Vitesse.