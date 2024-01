Route langs werken van Fabrice Hünd: "Hij wilde de stad vrolijk en kleurrijker maken"

Bewust of onbewust: elke Amsterdammer zal de werken van Fabrice Hünd kennen. Bekend is bijvoorbeeld zijn mozaïekwerk op een nooduitgang op het Marie-Heinekenplein, of die op een elektriciteitshuisje op de Cornelis Schuytstraat. Maar de kunstenaar heeft nog veel meer gemaakt in de openbare ruimte. Nu, twee jaar na zijn overlijden, is er een tour gemaakt langs elf van zijn creaties. "Hij zou zelf heel trots zijn."

Met de dochters van Fabrice lopen we een klein stukje van de 'Tour de Fabrice'. In een online document, dat gratis te downloaden is, worden elf van zijn werken uitgelicht. "Je leert stukjes van Amsterdam en stukjes van mijn vader kennen", zegt Lise Hünd.

Samen met haar zus Isabel staat ze voor het Diamant Museum. Daar in de tuin, zichtbaar vanaf het Museumplein, staat een groot beeld in de vorm van Nijntje. Lise: "Het was de bedoeling dat het ook echt Nijntje zou blijven, maar zoals je ziet, heeft Fabrice er helemaal zijn eigen draai aan gegeven."

Persoon achter de kunst

Het brein achter de tour is onder andere studio- en galeriehouder Alain-Celest de Buck, bij wie Fabrice zijn schilderijen exposeerde. Hij vertelt dat hij samen met de kunstenaar zelf op het idee kwam. "Uiteindelijk is het er niet van gekomen om het samen te maken, omdat hij plotseling overleed."

De Buck hoopt dat mensen op deze manier de persoon achter de kunst leren kennen. "Je wordt verliefd op de persoon en daarmee ook op de kunst. Vervolgens herken je de kunst steeds vaker."

"Ik denk dat hij zelf heel erg trots zou zijn", zegt Lise. "Op deze manier wordt zijn werk in leven gehouden en maakt hij nog steeds mensen blij." Isabel: "Dat is wat onze vader deed. Hij wilde de stad vrolijk en kleurrijker maken."