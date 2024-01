Henny zoekt onbekende die haar geliefde hond Cees uit water redde

Minutenlang staat de tenger gebouwde Henny in paniek langs de sloot aan de Herenweg. "Hij weegt 40 kilo, en ik ben niet zo groot, dus ik kon geen kant op. Ik wist niet wat er ging komen." Cees is niet bang voor water, maar vond dit zichtbaar niet prettig. "Hij keek steeds angstiger, dat water is ijs- en ijskoud."

"Ik had de lijn op anderhalve meter, gespannen", vertelt ze over het moment waarop het misging. De bulldog belandt pardoes in het water. "Ik denk dat de waterkant door de vele regen van de afgelopen tijd erg zacht is geworden, en hij is weggezakt."

De eerste automobilist rijdt haar straal voorbij. "Misschien begreep hij het niet." De tweede stopt wel en komt direct in actie. "Hij ging gelijk in het gras liggen, pakte Cees bij zijn tuigje en trok hem eruit", vertelt Henny.

Terwijl ze met één hand Cees aan de gespannen lijn boven water probeert te houden, gebruikt ze haar andere om de aandacht van de weinige voorbijgangers te trekken. "Ik kon 'm niet loslaten, want ik weet niet hoe diep het daar is. Dus ik bleef maar trekken."

"Cees was zo blij dat hij maar om die man heen bleef springen, en ik ben hem eeuwig dankbaar." Die dank zou ze graag uitdrukken in een cadeau. "Hij verdient zeker een bloemetje of een fles drank." Probleempje: ze weet niet wie hij is. Vrij snel na zijn reddingsactie stapt hij weer in zijn auto en rijdt verder. "Hij zei nog wel: 'dat doen Vijfhuizenaren voor elkaar'."

Henny hoopt alsnog met de redder in contact te komen. "Ik was flink in paniek, en heb thuis maar een gin-tonic genomen. Ik ben dolblij dat het goed is afgelopen."