Champions League-winnaar Jordan Henderson definitief van Ajax

"We wilden graag een ervaren middenvelder met leiderschapskwaliteiten", vertelt trainer John van 't Schip in een persbericht. "Mede vanwege blessures zochten wij ook iemand die er direct kan staan. Jordan Henderson is zo'n speler. Zijn komst betekent een flinke kwaliteitsimpuls voor onze selectie.

Henderson speelde twaalf jaar bij Liverpool. Daar groeide hij uit tot aanvoerder en werd hij ook basiskracht in de Engelse nationale ploeg. "Zowel binnen als buiten het veld is een voetballer van dit kaliber bovendien belangrijk voor de vele jonge spelers. Hij is Engels international en heeft met Liverpool de Champions League en veel andere prijzen gewonnen. Ik ben blij met zijn komst en ik denk dat het heel goed is voor onze club dat hij vanaf vandaag Ajacied is."

Ajax speelt zondag om 16.45 uur thuis tegen RKC Waalwijk. De verwachting is dat Henderson dan zijn debuut voor de Amsterdammers kan maken.