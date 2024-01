Bekerdroom spat hard uiteen: Vitesse knikkert AFC uit toernooi

Het bekersprookje van AFC is ten einde. De tweededivisionist vond zijn waterloo in Arnhem tegen Vitesse. Een doelpunt van Davy Pröpper gaf de doorslag: 1-0.

De 1-0 van Pröpper in beeld. Tekst gaat verder onder de X-post.

Eerst schoot Mica Pinto op doelman Gijs van Zetten, waarna Purmerender Million Manhoef in de rebound ook de keeper vond. Uit een voorzet van Dominik Oroz zorgde Pröpper voor de 1-0. Vitesse leek hierna los en werd de thuisploeg meermaals gevaarlijk via Gyan de Regt en Andy Visser. Van Zetten hield zijn ploeg in deze fase op de been.

Een supportersbus met 400 AFC-fans toog donderdagmiddag vastberaden richting Arnhem. Zij zagen vanuit het uitvak een matte openingsfase van beide ploegen. Melvin Platje produceerde een zacht rollertje, terwijl Davy Pröpper hoog over schoot. Vitesse nam na het slechte begin het initiatief en scoorde het openingsdoelpunt in drie instanties.

De Arnhemmers gingen in de tweede helft verder, waarmee ze de eerste eindigde: aanvallen. Zo kreeg Van Regt een gigantische mogelijkheid (gekeerd door Van Zetten) en dat gold ook voor Manhoef (bal op de paal). Bekerheld Wessel Been, die aan het begin van de hervatting inviel, creëerde het eerste Amsterdamse kansje. Zijn inzet ging echter via keeper Markus Schubert naast het doel.

AFC en Vitesse schreeuwden om een penalty, maar in beide gevallen wuifde scheidsrechter Alex Bos het weg. De thuisploeg leek de 2-0 te maken. Leek, aangezien de maker Toni Domgjoni buitenspel stond. Voor het einde van de wedstrijd kregen de Amsterdammers nog dé kans op de gelijkmaker. Alleen was die niet besteed aan Been en Claver. Ramon Hendriks haalde nog een bal van de lijn. Dat bleek uiteindelijk fataal voor AFC, dat verloor.

Door de uitschakeling van AFC is AZ de enige overgebleven Noord-Hollandse club in het bekertoernooi. De loting voor de kwartfinale wordt komende zaterdagavond verricht in de Eretribune op ESPN.

Opstelling AFC: Van Zetten; Van Kempen, Maatsen, Linthorst, Van Weerdenburg, Claver; Benninga, Hoek, De Mooij; Siali, Platje