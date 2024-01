Boerenkoolclub geopend: 200 NH Radio luisteraars aan tafel bij bollenboer Arnold

Zo'n 200 luisteraars van NH Radio genieten vanavond van een bordje boerenkool, verzorgt door presentator Pieter Kok. Het is de tweede editie van de Boerenkoolclub. Bollenboer Arnold Res uit Castricum toverde zijn loods om tot boerenkoolrestaurant.

Eerder vandaag had NH een peiling: eet jij regelmatig stamppot ? Daaruit bleek dat 90 procent van de lezers die de peiling invulden niet vies zijn van een bordje stamppot.

De presentator kookt de stamppot zelf. Kok vertelt dat hij zo'n 60 kilo aardappelen heeft geschild. Veel producten komen uit de regio. "Het vlees komt uit Amsterdam en de boerenkool uit Andijk." Kok benadrukt de samenkomst van Noord-Holland in het evenement. Ook zijn er een aantal nieuwe recepten die door een professionele jury beoordeeld worden.

Met groot succes. Dit jaar kreeg Kok namelijk wel 200 aanmeldingen. Daarom vroeg hij aan Arnold of er een grotere ruimte was. "Tegen Pieter nee zeggen, dat kan niet. Dus ik zei: Pieter, kom maar op", lacht Arnold.

De Boerenkoolclub was een spontaan idee van presentator bij NH Radio Pieter Kok, nadat hij vertelde dat zijn vrouw en kinderen geen boerenkool lusten. "Daar werd ik zo ongelukkig van", vertelt hij. Omdat Kok het liefst samen met anderen zijn liefde voor boerenkool deelt, besloot hij vorig jaar zo'n vijftig luisteraars uit te nodigen in de kantine van Arnold's familiebedrijf.

