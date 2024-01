Oud-fysio Ajax Sallo Muller over overleden vriend Bennie Muller: "Geweldige voetballer"

Het overlijden van mede-Ajacied Bennie Muller deed oud-Ajax fysiotherapeut Salo Muller gisteren schrikken. Ondanks dat ze dezelfde achternaam hebben waren ze geen familie, maar wel beide van Joodse afkomst. Ze raakten bevriend in hun Ajax-periode. Voor Salo is het een uitgemaakte zaak: zoals Bennie zijn er maar weinig.

Bennie Muller speelde 426 wedstrijden voor Ajax en tot dat aantal kwam hij niet voor niets. Volgens Salo was Bennie bijna nooit geblesseerd. Een zeldzaam moment is vastgelegd en de 87-jarige Salo vindt een foto in zijn verzamelboek: "Hier was 'ie geblesseerd", wijst hij aan. "Dat was Feyenoord-Ajax en dat was een vervelende blessure. Hij kreeg een knie in zijn dij. Hier is toevallig de masseur van Feyenoord bij, die stond ook op het veld en die hielp Bennie even overeind."

Zowel op het veld, maar ook daarbuiten had Salo bewondering voor Bennie. "Salo, doe wat je moet doen, maar ik moet zondag voetballen", beschrijft hij Bennies honger naar de bal. "Dat mis ik nu erg, maar Bennie was een geweldige voetballer. Ook een hele aardige jongen. En een gevoelige jongen."

De Amsterdammer speelde tussen 1958 en 1970 en slechts zes spelers stonden vaker binnen de lijnen. Hij werd vijf keer landskampioen en pakte drie keer de beker. Na zijn periode bij Ajax ging hij naar Holland Sport in Scheveningen en hij sloot af in Amsterdam, bij Blauw-Wit. Salo vond het jammer dat Bennie Ajax verliet, want hij kon goed met hem opschieten en waardeerde zijn mentaliteit.

Typerend voor die periode was het aantal voetballers dat naast hun spelerscarrière ook een eigen zaak bestierden. Bennie Muller had een sigarenzaak en dat kan Salo zich nog goed herinneren. "Hij was altijd in die sigarenzaak in de Haarlemmerstraat daar", weet hij. "Je kon kaartjes bij hem bestellen en hij kende alle klanten. Ook daar was 'ie geweldig aardig."

Mistwedstrijd

Een mooie herinnering die beide Mullers deelden was de mistwedstrijd in 1966, voor de Europa Cup tegen Liverpool in het Olympisch Stadion. In oktober 2020 blikten we samen met Bennie en zijn vrouw Nel terug op die avond. "Ik herkende wel Bennie zijn benen, die herkende ik meteen in de mist", zo luidt de herinnering van Nel. Bennie vertelde: "We konden mekaar niet eens zien door de mist."

Ook Salo weet zich die avond nog, anders dan het zicht toen, haarscherp te herinneren. "We hebben een hoop dingen niet gezien", blikt hij terug. "Ik ben wel drie, vier keer het veld ingerend omdat een speler geblesseerd was. Die heb ik behandeld en de wedstrijd ging gewoon door. De ballen vlogen langs me heen."