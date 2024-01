Beverwijk aA nl Beelden tonen vluchtende verdachte van aanranding ziekenhuismedewerkster Beverwijk

Een medewerkster van het ziekenhuis in Beverwijk is eind vorig jaar na afloop van haar dienst aangerand. Op de parkeerplaats voor haar werk werd ze aangesproken door een onbekende man. Toen zij haar auto instapte, werd ze vervolgens door hem gezoend en betast. De man ging zelfs op haar liggen. Op beelden is de verdachte te zien.

De aanranding vindt 10 november vorig jaar plaats aan de Vondellaan in Beverwijk. Vlak voor middernacht, rond 23.45 uur, loopt een medewerkster van het betreffende ziekenhuis de parkeerplaats op. Ze wordt daar door een voor haar onbekende man aangesproken. Die vraagt naar haar leeftijd. De vrouw is hier niet van gediend en loopt naar haar auto.

"De vrouw kon geen kant op" Politie Noord-Holland

De onbekende man loopt van haar af. Daarmee lijkt het voorval afgelopen te zijn. Maar niets is minder waar. Want dan, als zij de auto instapt, staat de man opeens weer voor haar neus en begint haar te zoenen. Vervolgens betast hij haar borsten, door over de kleding heen en weer te wrijven. Hij maakt het zelfs zo bont door bovenop haar te liggen. "De vrouw kon werkelijk waar geen kant op", zegt de politie in Bureau NH. Erg geschrokken De vrouw ziet een collega en begint te schreeuwen. De collega holt naar haar toe, terwijl de man het op een lopen zet. Inmiddels gaat het - naar omstandigheden - goed met het slachtoffer, maar ze is enorm geschrokken. De tekst loopt onder de foto van de verdachte door.

De verdachte man is licht getint, mogelijk van Turkse komaf en sprak Nederlands met een accent. Hij is ongeveer 1.68 meter lang, rond de 30 jaar oud en heeft, zoals u op de beelden kunt zien, een opvallend loopje. Weet u iets over deze man? Was u toevallig in de buurt of heeft u andere informatie?