Laaggeletterd gezin in de knel door problemen met kinderopvangtoeslag

Niet kunnen lezen, en daardoor ook de taal amper spreken. Het heeft een statushouders-gezin in Enkhuizen behoorlijk in de problemen gebracht. De familie blijkt nu per ongeluk een tijd lang dubbele opvangtoeslag gekregen en de Belastingdienst is onverbiddelijk en wil 2.200 euro terughebben. De SP in Enkhuizen heeft er raadsvragen over gesteld en wil dat er maatwerk komt voor de begeleiding van statushouders.

Terug naar vijf jaar geleden toen het gezin naar Nederland kwam. Vader, moeder en vier kinderen. Nadat ze een vergunning kregen om hier te blijven kregen ze een jaar lang begeleiding. Om de verplichte taallessen en een inburgeringscursus te kunnen volgen in Hoorn werden de kinderen ondergebracht bij een kinderopvang in de buurt. Ook werd kinderopvangtoeslag aangevraagd door de begeleiders.

Via via kwam het gezin terecht bij de hulplijn van de SP. Het gezin wil anoniem blijven, zo legt Margreet Keesman, fractievoorzitter van de partij in Enkhuizen, uit. Daarom doet zij het verhaal. "Ze hebben er heel veel stress van en zijn ook boos. Ze snappen niet hoe dit mogelijk is. Eigenlijk hebben wij ze als maatschappij in deze situatie geholpen."

"We zijn bij het gezin op bezoek geweest en kwamen na wat onderzoek erachter dat ze een tijdje dubbele kinderopvangtoeslag hebben gekregen", legt Keesman uit. "Natuurlijk gaat er bij deze mensen geen belletje rinkelen. Voor heel veel mensen die de taal wel machtig zijn, is het al ingewikkeld met die toeslagen. Moe je nagaan als je ook nog eens analfabeet bent."

De SP-fractievoorzitter snapt dat het geld niet zomaar kan worden kwijtgescholden. "Je kan niet zeggen: bij de één doe ik dat wel en bij de ander niet. Maar we moeten toe naar maatwerk. Nu krijg je één jaar begeleiding. Ze hebben vrijstelling gehad voor inburgering omdat ze analfabetisch zijn en zo'n cursus niet redden. Dan kan je ook niet verwachten dat ze het na een jaar begeleiding wel zelf redden. Dan kom je in de problemen."

Mogelijk meer soortgelijke probleemgevallen

Inmiddels is er betalingsregeling getroffen en wordt een deel van het inkomen ingehouden om de schuld van 2.200 euro terug te betalen. "Ze verdienen al niet veel, dus dat is echt een probleem." Keesman geeft aan dat ze signalen heeft ontvangen dat het gezin geen uitzondering is.

"Sommige mensen redden het gewoon nooit zelfstandig. Daarom hebben we ook raadsvragen gesteld, om te kijken of we geen maatwerk kunnen regelen voor dit soort gevallen. Je kan zeggen dat extra begeleiding meer geld kost. Maar al het gedoe die het nu oplevert, zorgt dat het nog veel meer kost dan als je mensen beter begeleidt. En het scheelt een hoop onrust."

De SP-er vervolgt: "We willen weten of gemeenten van deze problemen weten wat we eraan kunnen doen. Een vervolgonderzoek kan ook zijn dat we in kaar willen brengen hoeveel mensen hetzelfde is gekomen. Er is gewoon maatwerk nodig."

De vragen moeten uiterlijk 15 februari zijn beantwoord.