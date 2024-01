Texelaars op avontuur in oude barrels: "Met bevroren wenkbrauwen richting poolcirkel"

Twee Texelse vriendengroepen ploegen zich deze week een weg door de Scandinavische sneeuw tijdens de wintereditie van de Barrel Challenge. Met achttien man en negen auto's sterk vertrokken ze afgelopen weekend met de boot van Texel op avontuur richting de poolcirkel.

Foto: Barrel Challenge Winter 2024 Group Texel

"De tocht begon niet voor iedereen meteen goed", vertelt Ingmar Smit vanuit zijn auto. "Het team Rein Rijkers en Jasper Dogger kwam al op de Afsluitdijk stil te staan. Ze hebben in Friesland toen nog een oude Volvo kunnen lenen van iemand. Alleen deed de kachel het niet goed. Ze zaten tijdens de rit door Zweden met overalls aan en wanten in de auto. Toen ze uitstapten had Jasper bevroren wenkbrauwen." De mannen hebben inmiddels duizenden kilometers onder zich door laten schuiven. "Het weer is wat opgeknapt, maar woensdag was het heftig met veel sneeuw", vertelt Liam Boom vanuit een oude BMW 320d uit 2001. "Ik vond het in het begin wel spannend, je hebt het nog nooit gedaan. Maar nu is het beter weer, je hebt alleen af en toe een flinke lading stuifsneeuw." Hoeveel die stuifsneeuw eruit ziet, zie je in dit filmpje (tekst gaat verder):

De achttien mannen kennen elkaar al langer. Het zijn eigenlijk twee vriendengroepen die voor de gelegenheid bij elkaar zijn gekomen. Een deel heeft al veel autocross ervaring. "Het begon tijdens een biertje", herinnert Ingmar zich. "We zagen foto's voorbij komen en dachten dat willen wij ook. Toen zijn er steeds meer mensen aangehaakt." "Het grootste avontuur was eigenlijk woensdag", legt Liam uit. De Texelaars rijden op het moment dat we ze spreken dwars door Zweden op weg naar Noorwegen. "We hadden al een lange dag gehad en reden op het laatst dwars een rotonde op. Wij hadden geen schade, maar de auto achter ons lekte olie. Dus bij een tankstation even de brug op. Het is mooi dat we met elkaar zijn. We helpen elkaar echt." Zie hier hoe het ene barrel de andere de sneeuw uittrekt (tekst gaat verder):

