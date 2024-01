Winkeliers willen voorlichting op middelbare scholen tegen stelende tieners

Producten die bekend zijn van het populaire platform TikTok zijn tegenwoordig niet meer veilig in de Gooise winkels. Lege verpakkingen aan het einde van de dag en een dalende winkelomzet is het resultaat. Winkeliersverenigingen in het Gooi luiden de noodklok en willen een campagne starten op middelbare scholen om meer bewustzijn te creëren over diefstal onder jongeren.

Stelende tieners in het Gooi - Mark de Bruijn

Tieners betalen liever niet voor hun sieraden en make-up. Dat bleek al eerder deze week uit een rondvraag door NH Gooi. Agnes Haverkort, voorzitter van winkeliersvereniging Hart van Huizen herkent dit probleem. "Hier komt het voor dat tieners in twee verschillende winkels producten stelen en één ding weer terugbrengen. Dan verdienen ze er zelfs nog geld mee, onvoorstelbaar!"

De maat is vol

Deborah Den Dulk is centrummanager van Laren en Hilversum en herkent deze geluiden maar al te goed. "Wat mij opvalt is dat ze vaker door de stad banjeren. De winkeliers zijn het allemaal zat. Toch zag ik dat er eerst geen aangifte gedaan werd, omdat het een ellenlang traject is. Nu zie ik dat de politie steeds meer meldingen krijgt en dan kunnen ze daar meer mensen op inzetten.''

Bewustwording

Den Dulk heeft het voornemen om samen met politie en handhaving langs te gaan bij middelbare scholen om meer bewustwording te creëren. Ook zou ze graag de ouders erbij willen betrekken. "De kinderen worden dan wel in hun kraag gevat, de uitdaging zit ‘m om in contact met ouders komen. Je kijkt toch weleens in hun kamer, je ziet toch wat ze mee naar huis nemen?", stelt de centrummanager.