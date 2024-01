Coördinator tegen discriminatie en racisme: "Burgemeester van Hoorn, toon leiderschap"

"Het bouwen van het Nederland van morgen, kan alleen op een fundament van eerlijkheid. Eerlijkheid over ons eigen verleden. En eerlijkheid over onze eigen tijd waarin alledaags racisme een gegeven is dat we moeten erkennen en herkennen", aldus Rabin Baldewsingh, de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR). Daarmee was de toon gezet voor een stampvolle zaal in de Grote kerk in Hoorn gisteravond.

Het NCDR organiseert regelmatig zogenaamde 'Townhall-sessies'. Daarmee wil de Nationaal Coördinator input krijgen voor het opstellen van een Nationaal Programma voor de aanpak van discriminatie en racisme en een bijbehorend programma van acties. De Hoornse wethouders Boomgaars en Helling waren aanwezig, samen met een groot aantal Hoornse raadsleden. De tekst gaat onder de video verder

Geen aanleiding voor Hoornse excuses

Deze meeting werd sterk beïnvloed door de actualiteit: de discussies over het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in Hoorn en de keuze van de politiek om excuses achterwege te laten voor het slavernijverleden. Baldewsingh: "Ik zie hoezeer de samenleving hier verdeeld over is."

Volgens hem is het dan ook noodzaak om het gesprek met betrokkenen en inwoners blijven voeren. Gespreksleider Dionne Abdoelhafiezkhan voerde drie gesprekken met nazaten die hun persoonlijke verhaal deden. En een zoektocht naar oplossingen voor een verleden dat doorwerkt in onze tijd.

Dat Hoorn met haar WIC- én VOC-verleden zich profileert als 'stad van Gouden Eeuw' brengt de consequentie met zich mee dat burgers de ruimte krijgen dat verleden de maat te nemen. Het argument dat onze koning en minister-president namens het land excuses hebben gemaakt gaat daarom mank. "Slaven werden gebrandmerkt met het stadswapen van Hoorn", citeerde Abdoelhafiezkhan het Onderzoeksrapport Slavernijverleden van Hoorn.

Ook anderen hielden een pleidooi over hoe om te gaan met het koloniaal verleden. "Daarbij is het beschaafd om de feiten van ons eigen verleden onder ogen te zien en te erkennen", stelde Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International. "En daarbij moeten we onze blik niet alleen richten op 'de Oost', maar ook op 'de West'."

Afvragen of eerbetoon aan kolonialisme nog gepast is

Ad Geerdink, directeur van het Westfries Museum, pleit vooral voor een eerlijk omgaan met historische feiten. "Het veronderstelde heldendom van Jan Pieterszoon Coen is vooral een 19e-eeuws eerbetoon aan het kolonialisme. We moeten ons afvragen of dat nog gepast is in onze tijd."

Zijn voorstel was om het beeld op de Roode Steen eventueel toe te voegen aan de museumcollectie en het door 'reclassificering', het als 21e-eeuws symbool te maken van "afstand doen van iets wat we niet meer willen". Daarbij was de er consensus over de randvoorwaarde daarbij: dat er niet over, maar vooral met mensen gesproken moet worden.

Moed om maatregelen te nemen

Het slotwoord van de avond was toebedeeld aan Rabin Baldewsingh. Hij vroeg om bestuurlijke moed om bij de Coendiscussie maatregelen te nemen. "Er is een rode lijn overschreden bij het 'ontvolken' van Banda." Ook bracht hij in herinnering dat het gelijkheidsbeginsel, zoals geformuleerd in de Nederlandse grondwet, ook een mensenrecht inhield: het voorkomen van discriminatie.

Iedere discussie daarover moet kunnen plaatsvinden in een veilige omgeving. Voor die veiligheid is het bestuur verantwoordelijk. De Nationale Coördinator deed daarvoor een oproep aan burgemeester Jan Nieuwenburg. "Wat de raad ook vindt, de burgemeester is een eigenstandig bestuursorgaan. Dus toon daarin leiderschap en biedt die bescherming."

Deze stad is van onze kinderen en kleinkinderen

Baldewsingh sloot af met een poëtische boodschap. "In ’t verleden, ligt het heden, in het nu wat worden zal. Het land, deze stad zijn niet van ons. We hebben ze te leen gekregen van onze kinderen en kleinkinderen. Die moeten we verbonden achterlaten", voegde hij daaraan op persoonlijke titel aan toe.