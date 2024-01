Loco-dijkgraaf Rob geeft boeiend inzicht in eeuwenlange strijd tegen hoge waterstand

Hoog water in het Markermeer, IJsselmeer of op het Visserseiland in Hoorn, een thema dat de laatste weken het nieuws in de regio veelvuldig gedomineerd heeft. Voormalig loco-dijkgraaf Rob Veenman geeft dit weekend een lezing over de geschiedenis van het waterbeheer.

Tijdens de twee uur durende lezing vertelt Veenman onder andere over de eeuwenlange strijd tegen het water, met behulp van dijken, windmolens en (elektrische) gemalen. Zonder dijken en duinen zou de helft van Nederland niet eens bestaan. Maar ons klimaat verandert en wordt steeds natter. "De zeespiegel stijgt, terwijl delen van Nederland lager komen te liggen", aldus de organisator het Nederlands Stoommachinemuseum.

Alle aspecten komen samen "Ik ben bijna m'n hele leven actief geweest in de waterschapswereld, dus ik kan er ondertussen ook wel wat over vertellen", zegt Veenman. "En het is ook een hele mooie plek om er iets over te vertellen. Want er staat natuurlijk een stoomgemaal, wat ruim honderd jaar heeft gemaald." "Daarvoor stonden op dezelfde plek heel veel molens", gaat de voormalige loco-dijkgraaf verder. "Dus het hele verhaal kun je van windmolens, tot het stoomgemaal en tegenwoordig gemalen met elektromotoren vertellen. En het museum staat ook nog eens aan de Westfriese Omringdijk. Dus het is een plek waar je alle elementen van het waterbeheer tegenkomt." Bekijk hier het hele interview met Rob Veenman, de tekst gaat onder de video verder.

De lezing wordt aankomende zondag gehouden in het Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik. Veenman neemt van 14.00 tot 16.00 uur de tijd om zijn verhaal te vertellen en uit te leggen. Aanmelden om de lezing bij te wonen is niet noodzakelijk.