AZ-directeur Huiberts snapt ontevredenheid fans, maar baalt van kortzichtigheid

Dat het minder ging de laatste tijd met AZ zag elke supporter en voetbalvolger. Toch is er ook veel sympathie voor Jansen, omdat de selectie afgelopen zomer een flink jasje heeft uitgedaan. Spelers als Tijjani Reijnders, Milos Kerkez en Jesper Karlsson verlieten Alkmaar en daar kreeg Jansen talentvolle en onervaren voetballers voor terug.

Irritatie bij Huiberts

De afgelopen weken heeft Huiberts zelf ook kritisch in de spiegel gekeken. Wat hij beter kon doen wilde hij niet zeggen, maar wel dat hij wat geïrriteerd is. "Het is veel te kortzichtig om te zeggen dat we veel spelers hebben verkocht, want elk jaar raken we veel spelers kwijt. En dat geldt niet alleen voor AZ, maar voor veel andere clubs is dat ook zo. Wij halen gewoon spelers die onbekend zijn voor het grote publiek."

