'Zoontje aanwezig bij dodelijke schietpartij Weiteveen'

Bij de moord op de 38-jarige man en 44-jarige vrouw, die tot vorig jaar in Velsen-Zuid woonden, was ook hun 12-jarige zoon aanwezig. Dat blijkt uit onderzoek van het AD. Wat de zoon precies heeft meegekregen is nog niet duidelijk. Het stel verhuisde ruim een jaar geleden naar het huis van Richard K. in Drenthe. Er ontstond een conflict tussen het stel en K., dat eindigde in een bloedbad.