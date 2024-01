Eis van 8 maanden cel tegen man die passagiers met mes bedreigde op de pont

Het Openbaar Ministerie eist 8 maanden cel tegen Tedore K. De 54-jarige Georgiër veroorzaakte half augustus grote paniek op een pont naar Noord. Hij bedreigde meerdere passagiers en twee kapiteins met een mes en goot olie op de vloer die hij dreigde aan te steken. Ook sneed hij stroomkabels door waardoor de kleppen van de pont niet opengingen. "Ze zaten als ratten in de val."

Dat werd vandaag duidelijk tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. K. stapte op 16 augustus 2023 in de vroege ochtend met een mes en een schaar aan boord van de pont. Met het mes stak hij in op het raam van de kapitein. Ook sneed hij de stroomkabels van de pont door. Hierdoor viel het licht uit en ging ook de klep van de pont bij aankomst in Noord niet naar beneden.

Hij pakte daarna twee vaten met hydrolyse olie van de pont en stak die lek met zijn mes waarna de olie over het dek vloeide terwijl passagiers op dat dek stonden. Hij dreigde de olie vervolgens aan te steken waardoor er op de pont grote paniek ontstond. Op de pont van CS naar de Buiksloterweg waren twintig passagiers en twee kapiteins aan boord.

"Als ratten in de val"

De twee kapiteins waren zo erg geschrokken, dat zij niet meer uit hun cabine durfden te komen. De passagiers klommen over de klep heen en hebben fietsen over de klep van de pont gegooid. Ze zaten die vroege ochtend als ratten in de val, zei de officier van justitie vandaag op zitting. “Het kan niet anders dan dat dit een ongekend angstige ervaring voor die mensen moet zijn geweest.”

In een voorbereidende zitting liet het OM eerder weten de bedreigingen uiterst serieus te nemen. Wel werd de aanklacht van poging tot brandstichting ingetrokken, omdat de olie die hij over de vloer uitgoot bij nader inzien niet makkelijk ontvlambaar bleek. De man werd in november vrijgelaten, omdat de uiteindelijke straf mogelijk niet hoger zou uitpakken dan zijn voorarrest.

"Spookproces"

K. was vandaag niet bij de zitting aanwezig. Het OM spreekt vanwege zijn afwezigheid van een 'spookproces' en noemt dat 'niet passend voor de slachtoffers'. K. verklaarde eerder dat hij had gehandeld uit wanhoop. De Georgiër zei dat hij uit Polen was gekomen om hier te werken, maar dat hij niemand kon vinden die zijn taal sprak en hem aan werk en onderdak kon helpen. Hij raakte uitgeput omdat hij een week niet had geslapen. Zijn bedreigingen en vernielingen zouden een roep om aandacht zijn geweest.

De reclassering zag geen mogelijkheid om K. te begeleiden, omdat hij illegaal is en geen vaste verblijfplaats heeft. Hij had geen psychiatrische voorgeschiedenis en is niet mentaal onderzocht.