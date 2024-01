Buurtinitiatief breekt barrières: zorglocatie als ontmoetingsplek in Hoorn

Zorgverlener Philadelphia gaat bewoners van de Hoornse wijk Kersenboogerd maandelijks uitnodigen op de locatie Jacques Bloemhof. Het doel is om mensen samen te brengen en elkaar te laten kennismaken. Zowel woordvoerder Maik Swier als bewoner Henk willen het verkeerde beeld over begeleid wonen en zorg voor mensen met een beperking doorbreken. "We willen taboes doorbreken en muurtjes slopen", vertelt Henk.

De zorglocatie in Hoorn telt 29 bewoners, variërend van mensen met een licht verstandelijke beperking tot bewoners die verstandelijk beperkt zijn. Mensen van buiten een zorginstelling weten vaak niet wat zich er binnen allemaal afspeelt, of welke bewoners daar verblijven. "Ze zien een Philadelphia-logo, en ze denken direct dat we allemaal ‘koekoek’ zijn", aldus bewoner Henk, die meehelpt met het buurtinitiatief.

Swier vult aan dat er nog altijd een bepaald beeld bestaat over de gehandicaptenzorg, dat er veel zorg verleend moet worden. "Maar het is juist ook heel mooi, want je hebt heel veel contacten. En je bent heel veel in gesprek met elkaar om iemand te begeleiden. En natuurlijk moet er ook wel eens zorg verleend worden."

Taboes doorbreken

Henk noemt een locatie waar zorg gegeven wordt een gesloten bolwerk. Volgens de bewoner is het net alsof er een grote ophaalbrug is tussen de overkant van de straat en waar mensen met een beperking wonen. "En dat willen we verkleinen", gaat hij verder. Op deze locatie woon je zelfstandig en krijg je hulp van een begeleider met bijvoorbeeld het regelen van geldzaken of het maken van een dagindeling. "De setting waar hij nu woont heeft echt 24-uurs zorg", licht Swier verder toe.

"Ik heb in de 22 jaar ambulant wonen contact gehad met de buurtjes van die flat, en iets meer contact met mensen op je eigen galerij. Maar omdat op de huidige locatie ook voor elkaar te krijgen, moet je wel muurtjes gaan breken, en taboes doorbreken", legt Henk uit.

Iedere derde zaterdag van de maand

De eerste bijeenkomst tussen bewoners van de Hoornse wijk en bewoners van Philadelphia, wordt komende zaterdag om 14.00 uur gehouden. Stichting Philadelphia wil deze samenkomst voortaan iedere derde zaterdag van de maand organiseren.

"We nodigen iedereen van harte uit om een kopje koffie of thee te komen drinken, er is mogelijkheid om een spelletje te doen, samen naar muziek te luisteren", vertelt Swier. Bekijk hieronder het interview met Henk en Maik Swier terug.