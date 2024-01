Lees terug in onze liveblog: Vitesse knikkert AFC uit beker na doelpunt Pröpper

Om 18.45 uur trappen de amateurs van AFC af tegen Vitesse. In de Gelredome staat een plek in de kwartfinale van de KNVB-beker op het spel. In dit liveblog houden we je op de hoogte van deze wedstrijd. Ook hebben wij reacties van AZ na het ontslag van Pascal Jansen. Tot slot volgen wij natuurlijk al het andere Noord-Hollandse sportnieuws.