Fennie en Femke komen met hun boerderijwinkel naar hartje Haarlem

Twee vrouwen met een missie brengen biologisch eten uit de regio naar de stad. Met een opmerkelijk winkelconcept: als er geen personeel is, komen klanten met een app binnen. "Boeren moeten een eerlijke prijs krijgen. Dat is ons uitgangspunt", zegt initiatiefnemer Fennie Lansbergen.

Femke (l) en Fennie van Oogst Haarlem - Foto: NH Media / Rob Wtenweerde

De verf is nog nat en de schappen zijn nog niet gevuld, maar op maandag 22 januari openen de deuren van het nieuwe winkeltje in de Gierstraat in het centrum van Haarlem: Oogst. Binnen wordt nog hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen door de Haarlemse filiaalhouder Femke Prins en initiatiefnemer Fennie Lansbergen. "Oogst is een concept waarbij we boeren en burgers weer met elkaar verbinden", zegt Lansbergen. "We verkopen de producten van boeren uit de omgeving van Haarlem. Het is een beetje een boerderijwinkel, maar dan midden in de stad." Winterkost Femke Prins vult aan: "Hier kun je straks terecht voor je verse groenten en fruit, kaas, zuivel en vlees. Allemaal seizoensproducten uit de omgeving. In deze tijd van het jaar hebben we natuurlijk veel kool, wortels, aardperen en winterpostelein bijvoorbeeld."

"Ik heb eigenlijk de winkel verzonnen waar ik zelf naar op zoek was" Fennie Lansbergen, Oogst

Op de etalageruiten valt te lezen dat het gaat om 'natuurinclusief geteelde producten'. Dat vraagt om uitleg. Fennie: "De mooiste boeren zijn regeneratieve boeren, die doen hun best om de bodem en de biodiversiteit te herstellen. Hoe meer ik over dat soort landbouw leerde, hoe enthousiaster ik werd. Ik heb eigenlijk een winkel verzonnen waar ik zelf op zoek naar was. De klanten zijn enthousiast. Ook de boeren zijn blij met een lokaal afzetpunt en ze vinden het mooi dat hun producten nu in de stad liggen." Tekst loopt door onder de foto.

Oogst Haarlem - Foto: NH Media / Rob Wtenweerde

Hybride winkel De manier van winkelen is apart. Lansbergen. "Op drukke momenten staat er gewoon personeel in de winkel, maar klanten kunnen onze app downloaden. Daarmee kun je de winkeldeur openen, in de app geef je aan wat je koopt en reken je ook meteen weer af." Dan hoeft het personeel dus even niet aanwezig te zijn. Filiaalhouder Femke Prins heeft zo de tijd om de verse producten op te halen bij de boeren in de omgeving. "De boeren waarmee ik samenwerk, leveren vaak niet direct aan de groothandel. Dus ga ik er zelf langs." Het tweetal pakt de kwasten en de pot verf er weer bij, want de opening staat voor de deur. Prins kan niet wachten: "Maandag 22 januari beginnen we voorzichtig en op zaterdag 27 januari is de officiële opening. Daar zijn ook boeren bij. Ze vinden het heel leuk om hun verhaal te vertellen."