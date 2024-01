Ineens trilt en schudt het huis van Ted en Afra: "Overal scheuren, dit is Groningen 2"

Wie op de N243 vanuit Noordbeemster naar Alkmaar rijdt, kan ze bijna niet missen. Twee grote spandoeken in een tuin waarbij de naastgelegen fietsbrug het moet ontgelden. "Een vlag op een strontschuit", staat op eentje te lezen. Een wc-pot met daarbij een bordje provincie maken het geheel af. De spandoeken zijn van Ted en Afra Boon die al sinds de komst van de 3D-betongeprinte fietsbrug inmiddels in een juridische strijd verwikkeld zijn.

Afra Boon op de gewraakte fietsbrug - Foto: NH Media

Op de marmeren vloer in de stolpboerderij van de familie Boon zijn blauwe stickertjes geplakt op de plek waar scheuren zitten. "Hoe langer je kijkt hoe meer scheuren je ziet", vertelt Afra boos. "De boerderij scheurt en zakt door die wanstaltige brug. Een boerderij die we met veel liefde jarenlang hebben gerenoveerd. Het is gewoon schandalig." De fietsbrug is vorig jaar in opdracht van de provincie Noord-Holland aangelegd als onderdeel van de herinrichting van de N243. De bruggen zijn gemaakt met een 3D-betonprinter. Met de 3D-betonprinttechniek is volgens de provincie minder materiaal nodig. Dit zorgt voor minder uitstoot van CO2. "Het is allemaal prestige maar wij zitten met de ellende", foetert Afra.. Op 28 januari in 2022 begon de ellende volgens Ted en Afra Boon. In twee grote dozen heeft ze inmiddels een flink archief verzameld. "Er is toen een damwand geplaatst waarbij er moest worden geheid. De hele boerderij schudde en trilde", vertelt Ted. "We wisten niet wat we meemaakten."

Eén van de vele scheuren in de vloer van de familie Boon - Foto: NH Media

En het stel maakt zich niet alleen druk om de schade die de bouw van de brug volgens hen heeft aangericht, ze vinden de brug ook nog eens 'oerlelijk' en een aanfluiting voor werelderfgoed Beemster. "Op de plaatjes zag het er allemaal mooi uit. Er zou niet zo gek veel veranderen maar als je ziet wat er nu ligt, het is één grote troep", aldus Afra. "Als ik mijn bomen te kort snoei krijg je al op je sodemieter", vertelt Ted die eerder uit protest hun toegangspoort en hek roze schilderde. "Het is werelderfgoed en we moeten ons aan allerlei regeltjes houden maar dit leggen ze zo voor je deur neer. Die brug deugt overigens technisch ook van geen kant want er zitten al scheuren in. Dat kan niet veilig zijn." Inmiddels heeft het stel een advocaat in de arm genomen en is een planschadezaak gestart. Veel hoop op een schadevergoeding is er niet. "Ik snap nu wat de mensen in Groningen meemaken", vertelt Afra. "Ze traineren de boel waarschijnlijk net zo lang tot we er niet meer zijn."

De fietsbrug gezien vanuit de tuin van de familie Boon - Foto: NH Media