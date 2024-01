Bouw nieuwe post Reddingsbrigade op schema: half mei klaar

Ernst Brokmeier van de Reddingsbrigade Zandvoort verwacht na de formele oplevering nog een paar weken nodig te hebben voordat de post in gebruik kan worden genomen. ''We moeten de nodige spullen verhuizen en dingetjes regelen. Neem bijvoorbeeld de communicatieapparatuur die opnieuw moet worden ingeregeld. Maar voor dat het hoogseizoen begint, willen we startklaar zijn. Ik hoop eigenlijk op begin juni'', aldus Brokmeier.

Dichter bij zee

Half november vorig jaar is een begin gemaakt met de bouw van de post. Die vervangt het veertig jaar oude iconische gebouwtje dat veel dichter tegen de boulevard aan staat. Dat het nieuwe onderkomen een stuk dichter bij zee komt te staan, is een gevolg van eisen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Dat wil dat het duin op een natuurlijke manier kan aangroeien met zand. Daarvoor is meer ruimte nodig bij het duin.

De prominente nieuwe plek op het strand leidde tot protesten van bewoners van de Boulevard Paulus Loot en een naastgelegen strandtent. Zij vinden dat hun uitzicht wordt aangetast. De bezwaarprocedures vertraagden de start van de bouw van de reddingspost met acht jaar.