Coffeeshop op de vingers getikt wegens verloten van meet & greet met Mike Tyson

Dat heeft burgemeester Femke Halsema vanmiddag bekendgemaakt aan de gemeenteraad.

Tyson bracht op 13 september een bezoek aan de coffeeshop in het centrum waar hij zijn naam aan heeft verbonden. Voorafgaand maakte de coffeeshop bekend dat onder klanten die die ochtend minimaal 95 euro zouden besteden, er een meet & greet met de Amerikaans oud-bokser zou worden verloot.

"Het is zoals u weet een coffeeshop niet toegestaan om reclame te maken met als onderliggende reden dat mensen niet mogen worden overgehaald om softdrugs te verkopen", aldus Halsema. In de waarschuwingsbrief is aan de exploitant aangekondigd dat bij een volgende overtreding binnen 3 jaar de coffeeshop een week lang niet open mag.