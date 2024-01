Rustdag tijdens Tata Chess: Marc'Andria Maurizzi laat zich van zijn beste kant zien

Marc'Andria Maurizzi is slechts 16 jaar oud en nu al een schaakgrootmeester. De junior wereldkampioen schaken uit Frankrijk blijkt een veelzijdig talent, zoals ook blijkt uit zijn verleden in het voetbal. Twee jaar geleden stond hij voor de keuze tussen schaken en voetballen, en ondanks zijn hoog niveau in voetbalsport, koos hij voor het schaken.

Het is duidelijk dat Maurizzi over uitzonderlijk talent beschikt. Zelfs de keeper van het rivaliserende team, Lukas van Ingen, is onder de indruk van zijn prestaties. "Ik zie potentie in hem. Hij kan zeker ook voetballen. Je kunt aan hem zien dat hij ervaring heeft op het veld."