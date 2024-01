'Sneeuwpret' duurt maar even: wie ervan wilde genieten, moest er vroeg bij zijn

Wie wilde genieten van de sneeuw moest er vanmorgen vroeg bij zijn. Net als gister was de witte laag in het begin van de middag op de meeste plaatsen grotendeels verdwenen. Er lag net te weinig om te sleeën of serieus sneeuwballen te gooien. Voor de wandelaars en natuurliefhebbers daarentegen was het perfect weer om de duinen in te gaan, of te genieten van de witte schoonheid op Buitenplaats Elswout.