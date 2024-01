Glazenwassers hebben binnenkort vergunning nodig in Zaanstad

De gemeente Zaanstad gaat als eerste gemeente in Nederland een vergunningstelsel invoeren voor glazenwassers. Deze gaat per 1 juli 2024 in. Burgemeester Jan Hamming nam deze week het besluit om zo malafide glazenwassers aan te pakken. Deze zijn vooral actief in Zaandam-Oost, maar ook in de rest van Zaanstad, aldus de burgemeester.

De vergunningplicht is tweeledig. Het betekent dat glazenwassers die ergens in Zaanstad ramen willen lappen, straks een vergunning nodig hebben. Een vereiste is onder andere dat er niet meer contant, maar via de bank afgerekend moet worden. Ondernemingen die in Zaanstad als glazenwasser staan geregistreerd, ontvangen een brief met meer informatie.

Waarom een vergunning?

De burgervader legt uit: "Criminele netwerken houden deze sector in een ijzeren greep. Het is schokkend hoe ze te werk gaan: afpersing, oplichting, geweld, uitbuiting, witwassen en ga zo maar door. Dit heeft impact op de leefbaarheid en veiligheid."

Er zijn maar liefst 1.100 Zaanse ondernemingen in de glazenwasserij en het merendeel daarvan is gevestigd in Zaandam-Oost. De afgelopen jaren lijkt de branche doordrenkt te zijn geworden van criminele netwerken, die met geweld en intimidatie bepalen wie in welke wijken als glazenwasser mag werken, aldus de gemeente. "Hiervoor wordt vooral gebruik gemaakt van arbeidsmigranten, die via tussenpersonen naar Zaandam-Oost gehaald worden en hier gehuisvest."

Burgemeester Jan Hamming: "Andere glazenwassers die zich gewoon netjes aan de regels houden, zijn de dupe van deze malafide praktijken. Maar ook bewoners zien de gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijken, want het werkt door in woonoverlast, in het onderwijs en allerlei andere aspecten en voorzieningen. Een vergunningplicht geeft ons meer mogelijkheden om te controleren, te handhaven en te voorkomen."