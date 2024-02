Bloemendaal heeft nu drie (!) burgemeesters: Kiki en Noortje gaan Ankie helpen

Kiki de Leeuw en Noortje van der Peet zijn de nieuwe kinderburgemeesters van de gemeente Bloemendaal. In een verkiezing moesten ze het opnemen tegen zes concurrenten. Na een hele spannende stemronde kwamen de twee als winnaars uit de bus. Gisteravond kregen ze hun ambtsketens. Ze volgen de Aerdenhoutse Aaf Wemmers van de Vondelschool op.

Aaf, de allereerste kinderburgemeester van Bloemendaal, was tijdens de 'sollicitatieronde' helaas ziek, maar gisteravond was ze er wel bij. "Het was een eer om de eerste kinderburgemeester te zijn. Het was spannend, leerzaam en gezellig en ik heb veel nieuwe mensen leren kennen", vertelt Aaf. Ze wenst Kiki en Noortje veel succes en draagt vervolgens haar ambtsketen van afvalplastic over. Er is natuurlijk ook een tweede ambtsketen. Deze is van blikjes, gemaakt door plogger Paul Waye. Solliciteren De kandidaten voor het kinderburgemeesterschap zijn door hun scholen voorgedragen. Ze hadden al een rondleiding gekregen door het gemeentehuis en kwamen twee weken geleden bij elkaar in de raadszaal om hun grootse ideeën voor de gemeente te presenteren. Tekst loopt door na de foto.

De met kinderen gevulde raadszaal van Bloemendaal - Foto: printscreen verkiezingen

Rol van de kinderburgemeester Burgemeester Ankie Broekers-Knol legde de kandidaten toen vooraf uit wat het kinderburgemeesterschap inhoudt. "De kinderburgemeester vindt dat er geluisterd moet worden naar andere kinderen. Jullie moeten ook begrijpen wat er speelt in de gemeente, juist voor jullie." De kinderburgemeesters mogen ook in gesprek gaan met de raadsleden en de echte burgemeester als ze het ergens niet mee eens zijn. "Dat is ontzettend belangrijk, want jullie zijn de toekomst van ons land", aldus Broekers-Knol. "Jullie zijn ook een voorbeeld voor jullie leeftijdsgenoten." Kiki en Noortje mogen af en toe ook mee met Ankie naar werkafspraken. Ze zullen de taken dus een beetje moeten verdelen. Of wellicht wordt de één wel de echte burgemeester en de ander de 'loco'. Tekst loopt door na de foto.

Twee nieuwe kinderburgemeesters in Bloemendaal - Foto: gemeente Bloemendaal

Diervriendelijke lantaarnpalen Beide gloednieuwe burgemeesters hebben grootse plannen. De 11-jarige Kiki uit Aerdenhout zet eerst in op meer lantaarnpalen in de gemeente. "In de avond is het heel donker buiten. Het moeten wel diervriendelijke lampen zijn, anders is het zielig voor de dieren." "Ik wil ook dat er meer speeltuintjes en voetbalveldjes komen voor de jongeren. En dat er betere zorg komt voor kinderen. Dat als ze iets heftigs hebben meegemaakt, ze meteen kunnen praten met therapeuten. Want soms komen ze op een wachtlijst terecht en kunnen ze er niet meteen over praten." Ze hoopt ook dat meer clubs zich aansluiten bij de jeugdsportpas. "Zodat iedereen die wil sporten ook kan sporten." Tekst loopt door na de foto.

De ambtsketen, gemaakt van blikjes door Paul Waye - Foto: Paul Waye