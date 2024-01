Wordt de winter verdreven door een stevige storm?

Wie nu naar buiten kijkt, ziet misschien nog een winterwonderland, maar daar komt snel verandering in. Vanaf dit weekend lopen de temperaturen snel op, en maandag en dinsdag is er grote kans op storm in de provincie.

Volgens NH-weerman Jan Visser wordt het vandaag zo'n 5 tot 6 graden met een zonnetje en misschien een beetje regen. De vrieskou van vannacht zorgt voor gladheid op de weg, en tot 12.00 uur waarschuwt het meteorologisch instituut KNMI met code geel.

Morgen blijft het droog en begint de dag zonnig, volgens de weerman. In de middag is het bewolkt en het wordt weer zo'n 6 tot 7 graden. In de loop van zondag neemt de wind toe kan er ook wat neerslag vallen in de ochtend. "Wat sneeuw misschien", zegt Visser. "Overgaand in regen." Gedurende de dag wordt het steeds warmer.

Wind en regen

"In de nacht van zondag op maandag zal het warmer dan 10 graden zijn", zegt de weerman. Maandag en dinsdag kunnen we lenteachtige taferelen verwachten met een maximum van 13 graden.

De temperatuur is dan ook gelijk het enige lenteachtige aan het weer na het weekend, want het KNMI voorspelt ook dat het flink kan gaan stormen. Zo zegt het weerinstituut dat er een kans van 80 tot 90 procent is dat er code geel wordt afgegeven, en zelfs een redelijke kans dat er code oranje in zit voor Noord-Holland vanwege zware windstoten.

NH-weerman Jan Visser verwacht de harde windstoten vooral tegen maandagochtend. "Aan de kust zijn windstoten mogelijk van 100 kilometer per uur", voorspelt hij. Ook is er maandag veel regen. "Later op de dag neemt de wind iets af."

Tot en met woensdag blijft het volgens de weerman flink regenen. Daarna wordt het weer iets frisser en blijft het waarschijnlijk droog. Echt koud lijkt het in ieder geval tot eind januari niet meer te worden.