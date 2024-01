Ajax wil komst Henderson snel afronden

Ajax wil de komst van Jordan Henderson snel afronden. De voormalige aanvoerder is vertrokken bij Al-Ettifaq, de club uit Saudi-Arabië waar hij afgelopen zomer nog een contract voor drie jaar tekende. Volgens transferspecialist Fabrizio Romano wordt de 33-jarige middenvelder donderdagmiddag al medisch gekeurd in Amsterdam.

Jordan Henderson in het shirt van Liverpool - Foto: PRO SHOTS / PA Images

Als alles goed gaat, dan zet Henderson in de Johan Cruijff ArenA zijn handtekening onder een contract voor 2,5 jaar. Trainer John van 't Schip liet zondag na een gelukkige uitzege bij Go Ahead Eagels al weten dat hij uitkijkt naar de komst van de 81-voudig international van Engeland. Hij gelooft dat de ervaren middenvelder zijn nieuwe jonge ploeggenoten naar een hoger niveau kan brengen. Ook wordt hij in staat geacht het middenveld van de nummer 5 van de Eredivisie beter te laten functioneren. Tekst loopt door onder Tweet.

Ajax hoeft geen transfersom voor Henderson te betalen, zo bevestigen meerdere bronnen. De middenvelder moet zijn contract bij Al-Ettifaq zelf laten ontbinden. Al-Ettifaq heeft het vertrek van de Brit nog niet bevestigd. Ajax meldt pas transfers als alle details van de verbintenis zijn afgerond. Stunttransfer Ajax stunt met de komst van Henderson. De transfer doet een beetje denken aan de overgang van Mario Götze van Borussia Dortmund naar PSV in 2020. De Duitser had zijn nationale ploeg in 2014 nog naar de wereldtitel geschoten. Henderson speelde in twaalf jaar 492 wedstrijden voor Liverpool, voordat hij afgelopen zomer een lucratief contract tekende bij Al-Ettifaq in Saudi-Arabië. Als aanvoerder van de Engelse topclub won hij vrijwel alle mogelijke prijzen in het clubvoetbal, waaronder de wereldbeker, Champions League, Europese supercup, landstitel, FA Cup en Engelse supercup.

"Het enige wat ik kan doen, is sorry zeggen, maar ik ben niet veranderd als persoon" voetballer Jordan Henderson

Kritiek Henderson kreeg kritiek op zijn besluit om Liverpool te verlaten voor Al-Ettifaq, ook omdat hij zich inzette voor de lhbtiq+-gemeenschap in Engeland. Hij verdedigde zich tegen de kritiek. "Als mensen me bekritiseren of vinden dat ik hen heb bedrogen, dan doet dat pijn. Het enige wat ik kan doen, is sorry zeggen, maar ik ben niet veranderd als persoon." Toch kon Henderson niet aarden in Saudi-Arabië, ondanks een jaarsalaris van naar verluidt 15 miljoen euro. Ajax reageerde daadkrachtig en wil met Henderson weer de weg naar boven vinden. Het ligt niet voor de hand dat hij zondag al kan debuteren tegen RKC. Ajax moet nog een werkvergunning voor hem aanvragen.