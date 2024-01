De Peiling: Ik eet regelmatig stamppot

Het is winter en het is koud: tijd voor stamppot. Vanavond komt de Boerenkoolclub bijeen, georganiseerd door NH-collega Pieter Kok van het radioprogramma De Ontbijttafel. Hij gaat op een boerderij in Castricum boerenkool maken voor meer dan 200 luisteraars. Want uit cijfers van het CBS blijkt dat we met z'n allen steeds minder boerenkool eten, en Pieter wil daar iets aan doen.