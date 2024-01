Op een oude fiets: in de voetsporen van vooroorlogse fotograaf in Den Helder

"Jesse, wat heb je nou meegenomen?" De beeldconservator van het Regionaal Archief Alkmaar komt aanfietsen over de dijk bij Huisduinen. Bovenop het stuur van zijn fiets heeft hij een antiek fototoestel op statief. "We gaan namelijk foto's maken op precies dezelfde plekken waar een fotograaf zo'n 100 jaar geleden ook heeft gestaan."

"Wat was het toch mooi geweest als we hier nog eens een dag hadden kunnen rondlopen in die tijd", zegt Jesse op de kade met uitzicht op de TESO-haven. Hij haalt een foto tevoorschijn van dezelfde plek waar het krioelt van de mensen. De Helderse vissersvloot is net aangekomen met een verse lading ansjovis en haring. Het is een en al bedrijvigheid langs de kade.

De foto's komen uit een grote collectie glasplaatnegatieven die jaren geleden door de Historische Vereniging Den Helder in een doos werden gevonden en nu worden bewaard in het Regionaal Archief in Alkmaar. Het zijn prachtige beelden van een stad die voor een groot deel niet meer bestaat.

