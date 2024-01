Uitslaande brand in woning in Huizen

In een woning in Huizen is vanavond brand uitgebroken. Op foto's is te zien dat het om een uitslaande brand gaat. De brandweer is druk bezig met het blussen.

Brand in woning Huizen Foto's: Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Brand in woning Huizen Foto's: Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Brand in woning Huizen Foto's: Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

Brand in woning Huizen Foto's: Inter Visual Studio / Casper Bunschoten

De brand ontstond rond kwart over tien vanavond op de eerste verdieping van een woning aan de Duivenvoorde in Huizen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. "De bewoners en ook de buren staan inmiddels wel allemaal buiten", vertelt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Die zijn dus allemaal buiten gevaar." De brandweer is nog druk bezig met blussen.