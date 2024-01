Ajax-icoon Muller op 85-jarige leeftijd overleden

Voetballer Bennie Muller is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat maakt Ajax vandaag bekend. Muller was een van de vaste gezichten van het Ajax van de jaren 60, en was onderdeel van het team dat onder Rinus Michels de wereldtop bestormde.

De Amsterdammer speelde tussen 1958 en 1970 426 wedstrijden voor Ajax. Hij werd vier keer landskampioen en pakte twee keer de beker. Een jaar voordat Ajax de eerste Europa Cup I pakte, vertrok Muller na 12 jaar trouwe dienst naar Holland Sport in Scheveningen. In 1972 sloot hij zijn carrière af bij het Amsterdamse Blauw-Wit. Magische mistwedstrijd In 2020 blikten we met Muller terug op misschien wel de meest legendarische wedstrijd uit Mullers carrière: de roemruchte mistwedstrijd tegen Liverpool in het Olympisch Stadion. De wedstrijd wordt nog altijd herinnerd als de avond waarop Ajax voor het eerst internationaal van zich liet horen.

