Noord-Holland aA nl Zien: camerabeeld legt verdachten van explosies Haarlem en Alkmaar vast

De politie heeft vandaag in Bureau NH beelden vrijgegeven van de explosies zondagochtend 14 januari in Alkmaar en die van dinsdagnacht 16 januari in Haarlem. Daarop zijn de verdachten te zien. Of er een verband is tussen de explosies is niet duidelijk. Wat wel vaststaat, is dat de verdachten vuurwerk afsteken en er vervolgens vandoor rennen. Beide steden worden de laatste tijd opgeschrikt door krachtige explosieven.

Op bovenstaande beelden is een verdachte te zien die dinsdagnacht 16 januari rond 01.00 uur aan de Vincent van Goghlaan in Haarlem een stuk explosief af laat gaan bij een balkon. Vanwege eerdere explosies is daar al cameratoezicht geplaatst. De verdachte loopt er precies voorlangs. Hij loopt op de flat af, steekt een explosief aan en werpt dat naar het balkon. Het geschut valt naar beneden en beschadigt de grond. 'Heftige ontploffing' De ontploffing zelf laat de politie liever niet zien vanwege de heftigheid ervan. In ieder geval is er dus schade aan de grasmat en de muur. Tekst loopt na de foto door

- Foto:

Gewond aan zijn hand? Op de niet-getoonde beelden is zichtbaar dat het explosief al afgaat in de hand van de verdachte. De politie vermoedt dat hij aan die hand, specifiek zijn rechter, gewond is geraakt. Mogelijk helpt die informatie om hem te pakken te krijgen. Ook rent hij na het afsteken in de richting van het Reinaldahuis, aan de Leonard Springerlaan. Ook Alkmaar gaat gebukt onder explosies. Onder meer in de Olieslagerstraat ging het zondagochtendvroeg 14 januari rond 00.40 uur mis, zie is te zien in onderstaande video. Tekst loopt na de video door

En ook in Alkmaar gaat het tekeer - NH Nieuws

De voordeur raakt beschadigd, er vallen – voor zover bekend – geen gewonden. Het was al de vierde explosie in Alkmaar Noord. Na de ontploffing rennen hier twee donker geklede personen met mondkapjes en capuchons weg, in de richting van Laan van Brussel.