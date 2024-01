Brandbrief ambtenaren Zuidoost over discriminatie: "Stadsdeel afvoerputje voor onbekwame managers"

In de brandbrief van 8 januari staat dat leidinggevenden bepaalde bevolkingsgroepen racistisch en discriminerend zouden behandelen. Zo zou er sprake zijn van 'te veel Surinamers op de werkvloer' of worden medewerkers uitgelachen om hun uitspraak. Als medewerkers van kleur iets zeggen over het racisme en de discriminatie van hun witte collega's zouden zij worden bestempeld als agressief en dominant, zo staat er in de brief.

"Het is algemeen bekend dat stadsdeel Zuidoost het afvoerputje is van de gemeente Amsterdam met betrekking tot het faciliteren van onbekwame managers", stellen de briefschrijvers. Berichten over discriminatie en racisme binnen de gemeente zijn niet nieuw. Vorig jaar oktober leidde een eerdere brandbrief al tot een spoeddebat in de gemeenteraad.

Denk-fractievertegenwoordiger Eduard Mangal bespreekt de kwestie morgen in de commissie Financiën, Kunst en Diversiteit. Mangal: "We willen niet nóg meer onderzoeken die in een la terechtkomen. Er is een gedragscode en als die wordt overschreden, moet er gewoon worden opgetreden."

Ze neemt de brandbrief serieus en zal de schrijvers niet vragen om uit de anonimiteit te stappen. Wel vindt ze dat het noemen van namen in zo'n brief 'niet past in het publieke debat'. Ze gaat binnenkort zelf bij het stadsdeel praten om te horen wat er speelt.

Volledige reactie van verantwoordelijk wethouder Hester van Buren (Personeel en Organisatie):

”De brandbrief vanuit stadsdeel Zuidoost past binnen het bredere gesprek over het creëren van een inclusieve, diverse en veilige organisatie. Eind vorig jaar zijn de onderzoeken over discriminatie en racisme in de raad besproken. Net als de anonieme brief over WPI. De onderzoeken bevestigen dat racisme en discriminatie in de organisatie voorkomen. Zuidoost is daarin geen uitzondering. De rapporten maken veel los in de organisatie. Ik vind het daarom niet vreemd dat er meer geluiden loskomen, ook anoniem.

We zetten stappen, zoals het instellen van externe vertrouwenspersonen en de mogelijkheid om te melden bij discriminatie.nl, omdat extern je verhaal doen voor sommige mensen veiliger voelt. Ik heb de anonieme melders bevestigd dat ik hun signalen serieus neem. En ik zal ze niet vragen om uit de anonimiteit te stappen. Maar het noemen van namen of beschrijvingen van mensen in (anonieme) brieven hoort niet thuis in het publieke debat. De reacties op de brandbrief die mij bereiken zijn divers. Mensen die de signalen herkennen en ook mensen die dat absoluut niet herkennen. Binnenkort ga ik ook zelf in het stadsdeel praten om te horen wat er leeft en speelt. Verandering in cultuur, gedrag en leiderschap kost tijd. Het is niet met 1 druk op de knop geregeld, maar een weg van de lange adem.”