Van graffiti tot vinyl: 600.000 euro voor culturele jongerenprojecten in Haarlem

Twintig initiatieven rond jongerencultuur krijgen in totaal 589.400 euro van de gemeente Haarlem. Diverse instellingen en organisatoren konden eind vorig jaar subsidie aanvragen. In totaal werd er voor 1,3 miljoen euro aangevraagd, een speciale commissie maakte de selectie.

Het is de bedoeling om zes avonden te organiseren waarop jonge muzikanten uit Haarlem-Noord zich kunnen laten zien en horen. Het Verhalenhuis Haarlem wordt dan omgedoopt tot Muziekhuis 023. "Dat kunnen 'plug&play' sessies zijn voor beginnende bandjes, optredens van wat bekendere Haarlemse groepen met een voorprogramma uit Noord of optredens van schoolbands."

Een van de geselecteerde projecten is het Muziekhuis 023 in het Verhalenhuis in de Van Egmondstraat in Haarlem-Noord. Zij krijgt zo'n 12.500 euro. "We gaan bandjesavonden organiseren voor de jongeren in Noord", zegt organisator Arno van de Vuurst de Vries. "Er gebeurt hier echt veel te weinig voor jongeren, zeker nu het jongerenwerk is wegbezuinigd."

De subsidie wordt gebruikt om de bands te betalen, maar vooral ook om promotie te maken voor de avonden. "We moeten natuurlijk wel zorgen dat de jongeren ons kunnen vinden. Bijzonder is dat het ook allemaal door jongeren zelf wordt georganiseerd, met een beetje begeleiding van ons", zegt Van de Vuurst de Vries. Begin maart is de eerste muzikale avond.

Horizonverticaal

De Stichting Horizonverticaal is een kunstenaarscollectief, dat in het voormalige Magdalenaklooster zit. Voorzitter Vincent Uilenbroek vertelt dat ze subsidie hebben gekregen voor een project op het Skatepark Haarlem. "We willen graffiti en skaten met elkaar verbinden", zegt Uilenbroek. "Dat doen we met workshops bij het skatepark, maar ook met een tentoonstelling met werk van kunstenaars die zelf uit de graffitiwereld komen." Dat project moet vanaf april van dit jaar gaan lopen.

Vinyl Festival

Het Vinyl Festival Haarlem behoort eveneens tot de gelukkigen die een geldsom ontvangen. Het festival wordt van 27 tot en met 29 september gehouden in de stad. Naast optredens en lezingen is er een grote platenmarkt in de buitenlucht. De subsidie wordt onder meer gebruikt voor speciale masterclasses voor jongeren over de vinylcultuur.