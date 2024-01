Justitie eist 9 maanden cel tegen Larense vrouw die eigen woning in brand stak

Een 54-jarige vrouw moet voor de rechter komen, omdat ze haar eigen huis in Laren in brand heeft gestoken. Dat gebeurde in juli vorig jaar bij Stad en Lande. Ze kan zich naar eigen zeggen niet meer herinneren waarom ze het gedaan heeft. "Ik weet dat ik het was, maar het voelde alsof ik naar iemand anders keek."

"Die middag was het heel gezellig. We dronken samen twee flessen rosé en bestelde 's avonds pizza. Ik nam mijn medicatie voor mijn paniekaanvallen en depressie. En vanaf daar ben ik het kwijtgeraakt", verklaarde de verdachte gisteren tegenover de rechter.

"De maanden voor de brand zat ik niet goed in mijn vel", begon de verdachte gisteren geëmotioneerd tijdens de rechtszaak in Lelystad. "Ik had paniekaanvallen, huilde veel en had een kort lontje. Ik voelde me depressief en zocht contact met een psycholoog."

'Het voelde alsof ik het niet was, maar ik was het wél'

"Het enige wat ik nog weet is dat ik een ravage in huis heb aangericht. Ik heb de salontafel omgegooid, de televisie. Keukenkastjes leeggehaald. Maar ik kan mij niks meer herinneren van de woede." De verdachte is vervolgens op de bank gaan liggen. Naast de bank lag een kaars die ze aan probeerde te steken. Wat daar precies is gebeurd, is niet duidelijk. Wel weet de vrouw nog dat ze naar de keuken liep en plotseling vlammen bij haar bank zag.

De vrouw verklaart dat ze zich flarden kan herinneren van de avond. "Ik weet dat ik het was, laat ik dat zeggen. Ik heb het mij ook zien doen. Maar het is alsof ik naar iemand anders kijk. Het voelt als een soort droom. Alsof ik het niet was, maar ik was het wel."

Toen de brand groter werd, heeft de vrouw haar spullen gepakt en is ze rond half 2 's nachts vertrokken naar de mannelijke collega. Hem vertelde ze dat ze haar huis in brand had gestoken. De collega belde vervolgens de brandweer. Later die avond werd de verdachte aangehouden.

'Disharmonisch intelligentieprofiel'

Volgens psychologische onderzoeken zou de vrouw een 'disharmonisch intelligentieprofiel' hebben. Daarmee wordt bedoeld dat ze op sommige gebieden intelligent is en op andere zwakbegaafd. Ze zou verder een 'chronische piekeraar' zijn, een zeer negatief zelfbeeld hebben en ze is instabiel.

De vrouw herkent zich in de omschrijving, met name als ze slecht in haar vel zit. "Ik voel me soms heel depressief en eenzaam. Dan kom ik thuis van een hele leuke werkdag en dan ben ik alleen. Er is niks." Ze droogt haar tranen met een zakdoekje. "Maar nogmaals: wat er mij die avond van de brand overkwam, weet ik niet. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik vind het verschrikkelijk."

Strafeis

De vrouw heeft na de brand 167 dagen vastgezeten. 29 december werd ze geschorst en is ze in een opvang voor ex-gedetineerden geplaatst. Als het aan het OM ligt, hoeft ze niet meer terug de cel in.

Wel vindt het OM dat de vrouw schuldig is aan opzet van brandstichting. "De bank begon te schroeien en toen bent u weggegaan", aldus de officier van justitie. "Ik zie het niet als brandstichting met levensgevaar. Maar het is een oude woning en het had zomaar veel erger kunnen zijn. Dat is gevaarlijk en zeer angstig voor de buren."

Het OM eist een straf van 9 maanden cel waarvan 109 voorwaardelijk. De andere dagen heeft ze al uitgezeten. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.