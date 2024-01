IJmondgemeenten niet bang voor Haagse 'opvangdwang'

Nu de veelbesproken spreidingswet van staatssecretaris van der Burg waarschijnlijk ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, rijst de vraag wat gemeenten in de IJmond daarvan gaan merken. Met de nieuwe wet in de hand kan de Rijksoverheid gemeenten dwingen asielzoekers op te vangen. NH belde een rondje IJmondgemeenten om de gevolgen van de nieuwe wet voor de regio in kaart te brengen.

Geen enkele gemeente in de IJmond verwacht te maken te krijgen met dwangmaatregelen uit Den Haag. Of omdat er al veel opvang georganiseerd is zoals in Velsen of omdat er plannen zijn die opvang te gaan regelen zoals in alle andere IJmondgemeenten.

Tot nu was het Centraalorgaan Opvang Asielzoekers, het COA, afhankelijk van de vrijwillige medewerking van gemeenten bij het realiseren van asielopvang. De nieuwe wet maakt een eind aan de vrijblijvendheid van de opvang. Het Rijk wil met de wet komen tot een evenwichtigere verdeling van asielzoekers over gemeenten in heel Nederland.

Ook in de IJmond zijn er grote verschillen. Velsen vangt al geruime tijd honderden asielzoekers op. Een scherp contrast met Beverwijk, Uitgeest en Heemskerk waar (nog) geen enkele asielzoeker wordt opgevangen.

Velsen

Velsen is koploper in de IJmond als het gaat om de opvang van asielzoekers. Op het schip de Ocean Majesty in Velsen-Noord verblijven op dit moment 478 bewoners. 178 van die mensen blijven maar tijdelijk, tot eind maart. Dit zijn niet alleen asielzoekers, ook statushouders. Op de AZC-locatie Driehuis voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen verblijven 84 bewoners.

In een reactie laat de gemeente Velsen weten niet te verwachten te maken te krijgen met gedwongen opvang van asielzoekers: "We zijn in Velsen al eerder actief geworden op dit onderwerp en vangen al langere tijd vooruitlopend op de spreidingswet asielzoekers op. Ook werken we toe naar duurzame oplossingen om vluchtelingen te kunnen blijven opvangen. We houden daarbij rekening met de verwachte taakstelling die daarbij hoort. Het onderzoek naar een AZC-locatie in Santpoort-Zuid maakt daar deel van uit."

Het is aannemelijk dat er door de spreidingswet uiteindelijk meer rust komt voor veel gemeenten waaronder Velsen, die nu al actief bezig zijn. Juist actieve gemeenten krijgen nu regelmatig een vraag voor bijvoorbeeld tijdelijke ophoging. Dat zal uiteindelijk niet meer nodig zijn als de spreidingswet werkt.

Beverwijk

Beverwijk vangt op dit moment nog geen asielzoekers op. Maar heeft samen met andere gemeenten in de regio Kennemerland vooruitlopend op de spreidingswet een regionaal plan opgesteld. Verder zijn er wel voorbereidingen getroffen om aan de taakstelling te voldoen. Volgens de huidige taakstelling staat gemeente Beverwijk voor de opgave om 160 opvangplekken voor asielzoekers te creëren. De gemeente verwacht op tijd opvang voor dit aantal beschikbaar te hebben en verwacht daarom niet te maken krijgen met gedwongen opvang.