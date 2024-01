Drie gewonden bij botsing tussen bestelbus en auto op drukke kruising Alkmaar

Bij een een botsing tussen een auto en een bestelbus op de kruising van de Bergerweg en de Martin Luther Kingweg (N9) in Alkmaar zijn drie gewonden gevallen. Vanwege het verkeersonderzoek is de weg gedeeltelijk afgesloten.

Even voor 15.00 uur ging het mis op de drukke kruising. Een bestelbus knalde bovenop een personenauto. Daarbij raakte de bestuurder bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd. "Ze liep verwondingen op aan haar been en is in de ambulance meegenomen", verklaart een politiewoordvoerder.

De bestuurder van de bestelbus raakte lichtgewond en moest ook naar het ziekenhuis. Het derde slachtoffer is een passagier die in een van de voertuigen zat. Welke is de politie niet duidelijk. Wel dat de passagier ook in het ziekenhuis is nagekeken.

Verkeer gestremd

De weg is nog gedeeltelijk afgesloten. De politie onderzoekt het ongeluk. "Onze collega's zijn nog aanwezig. Het verkeer is deels gestremd en dat zal ook nog wel even blijven."