Restauranteigenaar baalt van wegwerkzaamheden in Blokker en blijft langer dicht

Rob Baltus houdt zijn restaurant de Nadorst in Blokker dicht vanwege wegwerkzaamheden in de buurt. Volgens hem is de wirwar aan paaltjes en omleidingsroutes te onduidelijk voor zijn klanten, waardoor hij langer dichtblijft dan gepland.

Op de kruising Oostergouw en Westerblokker komen nieuwe verkeerslichten. Met de werkzaamheden is maandag gestart. Volgens de gemeente is het restaurant gewoon bereikbaar, maar dat ziet Rob anders.

"Het is maar net vanuit welk perspectief je ernaar kijkt. We hebben veel klanten van buiten Hoorn. Die rijden op de navigatie en worden de verkeersregelaars teruggestuurd. En dan is het lastig om hier alsnog te komen."

Gemeente: restaurant is bereikbaar

De gemeente Hoorn laat in een reactie aan mediapartner van Hoorn zeggen weten dat bij de start van de werkzaamheden door verkeersdeskundigen wordt gekeken of alles goed gaat. "De doorstroom van het verkeer verliep goed en ook de Westerblokker waren bereikbaar. We begrijpen dat werkzaamheden vervelend zijn en vragen hiervoor om begrip."

Volgens de restauranteigenaar was de Nadorst ook wel bereikbaar. "Maar de mate waarop je bereikbaar bent is het probleem. Het schort bij de gemeente aan voor communicatie. Opeens staat het helemaal vol met pionnen, pijlen en dingen. Gasten gingen gelijk ook bellen afgelopen weekend of we wel open waren."

Langer dicht

Het deed Rob besluiten de al geplande vakantieperiode met een week te verlengen. "Het moet allemaal gebeuren, dat begrijp ik. Maar communicatie vooraf is prettiger dan achter de feiten aanlopen."

De werkzaamheden duren nog tot en met 26 januari.