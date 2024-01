Ruim 30.000 Amsterdammers kregen factuur voor onbetaald drinkwater van Waternet

Het afgelopen jaar hebben ruim 30.000 klanten van Waternet een factuur op de mat gekregen van Waternet voor de kosten van het gebruik van drinkwater, die nog moest worden betaald. In de meeste gevallen gaat het om bedragen van een paar honderd euro. Vanwege problemen met een nieuw ict-systeem ging de facturatie bij sommige klanten een tijd fout, en dat geld moest later nog worden geïnd.

Gemiddeld stond er zo'n 220 euro open per factuur. AT5 heeft enkele facturen toegestuurd gekregen van Amsterdammers waar het om bedragen van meer dan 400 euro ging. Een woordvoerder van Waternet laat weten dat dat de extreme gevallen zijn. "De meeste rekeningen die we hebben verstuurd waren voor kortere periodes, zoals drie maanden of zes maanden. In enkele gevallen ging het om een periode van drie jaar."

In 2020 stapte Waternet over naar een nieuw facturatiesysteem, maar in het begin haperde dat. Betalingen die liepen via automatische incasso konden in veel gevallen niet worden verwerkt, waardoor een groot aantal Amsterdammers soms voor lange tijden niet voor het drinkwater betaalden dat zij gebruikten.

Dan er is ook nog een groep klanten die zich nooit bij Waternet heeft aangemeld, wat wel wettelijk verplicht is, maar wel water heeft gebruikt. De klanten waar het over gaat kunnen ook nog een rekening verwachten van het drinkwaterbedrijf.

Bij een aantal klanten is het ict-systeem niet de reden dat het drinkwater niet kon worden geïncasseerd. Die zaken moeten stuk voor stuk eerst worden onderzocht. Waternet verwacht dat voor de zomer alles is opgelost.

Met de ruim 30.000 te laat verstuurde facturen werd ongeveer 6,7 miljoen euro geïnd. Het exacte bedrag dat tot nu toe werd opgehaald met de rekeningen kon Waternet niet geven. Het systeem van het drinkwaterbedrijf kan namelijk alleen zien hoeveel geld er nog openstaat. Waternet moet nog 1 procent van de te laat verstuurde rekeningen versturen. Dat gaat over zo'n 8000 huishoudens en is in ieder geval ook nog goed voor een kleine 1,6 miljoen euro.

Volgens Waternet is het ict-systeem voor drinkwaterfacturatie inmiddels op orde en kan het drinkwaterverbruik weer normaal in rekening worden gebracht en automatisch worden geïncasseerd.

Het bedrijf 'begrijpt' dat het vervelend is dat er een grote rekening op de mat is gevallen en biedt daarvoor hun excuses aan. "Wij hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan het oplossen van de achterstanden en dat is gelukt. De betaalde bedragen voor afgenomen drinkwater zijn ook hard nodig, omdat de afgelopen jaren de tarieven voor drinkwater te laag zijn geweest. Tegelijk zijn onze kosten en de inflatie flink gestegen en is ons werk door klimaatverandering en milieuvervuiling steeds duurder geworden."

Het drinkwaterbedrijf laat weten dat klanten die niet in één keer de factuur kunnen betalen, kunnen aangeven om het in gedeeltes te betalen. "We werken in alle gevallen zorgvuldig aan oplossingen, bijvoorbeeld in de vorm van een betalingsregeling of maatwerkoplossing." Ondanks dat met name in de laatste maanden de meeste openstaande rekeningen zijn verstuurd, maken niet veel mensen gebruik van een betalingsregeling. Gemiddeld is dat ongeveer 2 procent, in het laatste kwartaal was dat 2,5 procent.

Directeur weg

Waternet ligt al langere tijd onder vuur. Het ict-probleem zorgde namelijk niet alleen voor het niet innen van de kosten van het gebruik van drinkwater, maar werd er ook meerdere keren juist te veel geld afgeschreven bij klanten. Dat gebeurde bijvoorbeeld in augustus 2022 bij ruim 25.000 Amsterdammers.

De problemen stapelden zich in de voorgaande jaren op en bleven ook aanhouden. Algemeen directeur Annelore Roelofs besloot in februari vorig jaar daarom op te stappen. Sinds dat jaar mei is Koen de Snoo de nieuwe algemeen directeur van het bedrijf.