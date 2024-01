AZ-fans blij met vertrek van Jansen: "Chemie tussen trainer en selectie verdwenen"

AZ-supporter René Stoop is niet rouwig om het vertrek: "De chemie tussen de trainer en de selectie leek helemaal verdwenen." Stoop is al sinds '78 bij de wedstrijden van AZ te vinden. Hij merkte dat er onder de supporters ook al een hele tijd ontevredenheid heerste over het presteren van Jansen. "En waar rook is, is vuur."

Verbazing

Ook Anthony Wijman, supporter en beheerder van het sociale media platform AZAlerts, vindt het een terechte beslissing, al zag hij het niet aankomen zo net na de winterstop. "Het is een drastisch besluit", vertelt hij. "Ik had niet verwacht dat de directie het aan zou durven om Jansen nu te ontslaan."

Supporter Herman Slim houdt een dubbel gevoel over aan het vertrek van Jansen. "De man heeft ontzettend veel goeds gedaan voor de club", legt hij uit. "Maar het werkt nu gewoon niet meer. Dan moet je wat anders doen."