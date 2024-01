43 slachtoffers van explosies Muidense kruitfabriek herdacht

De 43 slachtoffers die vorige eeuw door meerdere explosies in de kruitfabriek in Muiden omkwamen, zijn vandaag herdacht bij het smalspoormonument. Zo'n 20 jaar geleden sloot de fabriek haar deuren, maar het verdriet is in de gemeenschap nog steeds voelbaar.

Zo'n vijftien nabestaanden en belanghebbenden herdachten vandaag de slachtoffers die omkwamen bij de explosies van de kruitfabriek in Muiden - NH Nieuws

Zo'n vijftien nabestaanden kwamen vanmiddag bijeen bij het originele stukje smalspoor van de fabriek, dat nu nog het monument vormt ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Eén van hen is Jaap van Hees, wiens broer in 1983 om het leven kwam. "Hij was het laatste slachtoffer dat hier gevallen is, Kees van Hees." Ook Lidy Streefkerk trotseert de vrieskou om een bloemetje neer te leggen. "Mijn opa is hier in 1947 omgekomen bij de grote explosie. Mijn oma bleef achter met vijf kleine kinderen."

Belang van herdenkingsplek De nabestaanden zijn blij met de jaarlijkse herdenking, ook omdat er vroeger weinig aandacht en erkenning was voor de pikzwarte bij-effecten van de kruitfabriek. "Er was geen begeleiding in die tijd", vertelt Streefkerk. "Mijn oom heeft hier, twee jaar geleden bij de herdenking, zitten huilen. Toen kon hij eindelijk pas de boel verwerken. Hij zei: ik voel me nu pas weer het jochie van vijf dat zijn vader verloor."

Laatste keer in deze vorm Hoe belangrijk het monument voor de nabestaanden ook is, het ziet er naar uit dat de herdenking voor het laatst in deze vorm plaatsvindt. Sommige mensen hebben geklaagd omdat het monument ze te veel doet denken aan de Holocaust. "Binnenkort zullen drie kunstenaars een ontwerp presenteren", aldus initiatiefnemer van de herdenking Guus Kroon. "We mogen als nabestaanden en belanghebbenden meepraten. Maar uiteindelijk is het de gemeente die beslist wat het wordt."