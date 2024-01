Treuren om het vertrek van Hessing: kantoorpersoneel blijft wel in West-Friesland

Er wordt getreurd over het vertrek van Groentebedrijf Hessing uit Zwaagdijk. Een echt West-Fries bedrijf en een begrip in de regio. Met het sluiten van de fabriek verdwijnen ook 280 banen. Voor het kantoorpersoneel wordt nog gezocht naar een nieuw onderkomen in West-Friesland.

Een vertraagde start met extra kosten voor de nieuwe fabriek in Venlo, inflatie en een mindere vraag naar voorgesneden groenten zijn de redenen voor het vertrek. De volledige productie verhuist nu naar Venlo. "Dicht bij de grootste tuinbouwgebieden van Nederland en dicht bij onze klanten", zei de directeur daar eerder over .

Een dag na de bekendmaking zijn er nog veel emoties op de werkvloer, legt directeur Frank Hessing uit. "Iedereen heeft het moeilijk. Dat is een begrijpelijke reactie en daar willen we ruimte aan geven. Zelf heb ik iets langer de tijd gehad om mij er emotioneel op voor te bereiden. Maar voor de langere termijn van ons bedrijf is dit beter."

Hans-Peter Baars, voorzitter van de Westfriese Bedrijven Groep zegt in een eerste reactie de motivatie voor de sluiting te begrijpen. "We respecteren de keuze. Maar het is natuurlijk enorm jammer dat zo'n groot en gerespecteerd familiebedrijf, met zo'n historie, verdwijnt uit West-Friesland."



Ook wethouder economie in Medemblik, Harry Nederpelt betreurt het vertrek: “Dat nu blijk dat praktisch alle activiteiten naar Venlo gaan, komt voor ons ook als een verrassing. Wij vinden het jammer dat zo’n mooi bedrijf zich genoodzaakt voelt te verhuizen naar een andere gemeente. We betreuren vooral wat dit betekent voor de mensen die daar, soms al jaren, aan het werk zijn. Hopelijk worden zij goed opgevangen en naar nieuw werk geleid. Het is nog een klein geluk dat we momenteel in een economisch gunstige periode zitten, waar de vraag naar mensen hoog is.”

Transporteur voor Hessing heeft geen probleem

Van Straalen De Vries uit Zwaagdijk verzorgt sinds vorig jaar het transport voor Hessing. Toch ondervinden zijn geen problemen door de sluiting van de fabriek van Hessing. "Voor ons verandert er niet veel. We zouden sowieso al actief zijn in Venlo, waar de nieuwe fabriek van Hessing staat. De medewerkers van Hessing hebben we toen ook overgenomen. Aan de andere kant is het wel je buurman. En voor de mensen die daar werken is het echt heel vervelend dat Hessing vertrekt", aldus Pieter Jan Stadt van het transportbedrijf.

De fabriek moet voor eind juli, dus voor de zomervakantie, uiterlijk zijn gesloten. In de komende drie weken worden medewerkers uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Over hoelang er nog werk voor ze is, een eventuele beëindigingsvergoeding en de hoogte ervan en hoe ze geholpen kunnen worden met het vinden van een nieuwe baan.

Werk naar werkcentrum om nieuw werk te vinden

De bedoeling is om een werk naar werkcentrum in te richten. Er komt onder meer een workshop talent/motivatie, hulp bij het maken van een CV en een sollicitatietraining. Daarnaast wordt een banenmarkt georganiseerd met lokale bedrijven.

"Voor de flexmedewerkers kijken we of sommigen ook mee kunnen verhuizen naar Venlo. Uiteraard staat de deur ook open voor vaste medewerkers van ons hier die dat zouden willen", legt directeur Frank Hessing uit.

Kantoorpersoneel naar omgeving Wervershoof

Ondertussen wordt er ook gezocht naar een nieuwe plek voor het kantoorpersoneel. Het hoofdkantoor zit namelijk vast aan de fabriek in Zwaagdijk. En dat pand wordt verkocht. "We zoeken een locatie in de buurt van Wervershoof. Die moet zeg maar op fietsafstand van het dorp zijn."