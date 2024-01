Dubbel gevoel bij Zwanenburger Bram Franken na nipt verlies tegen oude club AZ: "Bizar"

Met een tegenstrijdig gevoel pakt Bram Franken 'the day after' de telefoon op. De Zwanenburger verloor gisteravond nipt na strafschoppen van z'n oude club AZ. Tien jaar lang speelde hij voor de Alkmaarse club en nu in het blauw-witte shirt van Quick Boys waren hij en z'n teamgenoten heel dicht bij een stunt in het bekertoernooi. "Bizar hoe het is gegaan, maar ik denk dat we Quick Boys wel echt op de kaart hebben gezet."

"Dit is natuurlijk enorm balen", laat Bram Franken weten na een nachtje slapen. In Alkmaar stond het na 120 minuten voetbal 3-3 en strafschoppen moesten de beslissing brengen. "Het is een loterij en dat deed AZ net iets beter." Assist De afgelopen maanden zat Franken in de lappenmand wegens een knieblessure. Van het weekend tegen De Treffers maakte hij z'n comeback en nu tegen AZ viel hij in de 88e minuut in. Vervolgens trapte de oud-AZ'er diep in blessuretijd de corner waar teamgenoot Leonard de Beste uit scoorde, 2-2 en dus verlengen. Tekst loopt verder onder de tweet.

"De trainer zei vooraf al tegen ons dat we hier niet heen gingen als toeristen." En die woorden maakten de spelers van Quick Boys waar. In de verlenging scoorden beide ploegen nog één keer. "Ik bedoel dit niet stoer, maar we hadden al het gevoel dat we tegen AZ iets konden bereiken." In de vorige rondes schakelde de nummer drie van de tweede divisie ook al profclubs als NAC en De Graafschap uit. Oude bekenden "Al moet ik ook eerlijk zeggen dat dit niet één van de meest sterke AZ-selecties is van de laatste jaren." Zelf verliet de inwoner uit Zwanenburg in 2022 de Alkmaarse club. In totaal kwam hij 42 keer uit voor Jong AZ, waar hij drie maal trefzeker was. "Van mijn tijd bij AZ kende ik Bruno Martins Indi nog, sprak hem gister ook even. Verder ken ik spelers als Wouter Goes, Maxim Dekker en Mexx Meerdink nog als jeugdspelers uit mijn tijd." Tekst loopt verder onder de afbeelding.

Bram Franken mist de penalty tegen AZ - Foto: Pro Shots / Vincent de Vries

In de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis voor de amateurclub. Onder meer Franken miste een strafschop. "Toen ik naar de stip liep ik, wist ik dat AZ mijn favoriete hoek kende. Ik schoot de bal echter de andere kant op, alleen net langs de verkeerde van de paal." Gemiste penalty "Flink balen natuurlijk", deelt Franken zijn gevoel na de misser vanaf de strafschoppenstip. "Je hebt het gevoel dat je mensen teleurstelt. Van de andere kant heb ik mijn verantwoordelijkheid gepakt en het team steunde mij ook. We waren ook gewoon trots op wat we bereikt hebben." Tekst loopt verder onder de afbeelding.

Bram Franken spelend voor Quick Boys - Foto: PRO SHOTS / Sonny Lensen

"Op dit moment zie ik wel wat er op mijn pad komt", aldus een nuchtere Franken. "Ik heb de droom van terugkeren in het betaalde voetbal nooit uit mijn hoofd gezet. Alleen ik staar mij niet meer blind op één ding. Ik geniet nu ook erg van mijn leven." Met Quick Boys traint de 22-jarige middenvelder drie keer in de week plus een wedstrijd in het weekend. Daarnaast werkt hij als recruiter bij een uitzendbureau.